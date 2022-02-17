​Yeşil ve mavinin buluştuğu; fındığı başkenti Giresun, Emıtt Fuarında

. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen ve bu yıl 9 Şubat’ta kapılarını aralayan fuarda ilimizin standını birçok vali, belediye başkanları, televizyon program yapımcıları, turizm sektörünün önemli isimleri ve turizm meraklıları ziyaret etti.

Fuarda Giresun standına gelen ziyaretçilere ve yetkililere verilen bilgilerin yanında, fuar alanında bulunan uluslararası ve ulusal Turizm Seyahat Acenteleri yetkilileri de ziyaret edilerek bilgiler verilerek “Kirazın Anavatanı ve Fındığın Başkenti Giresun’un”; tanıtımına, yeni destinasyonların oluşturulmasına, turizm çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik olarak yürüttüğü ve planladığı çalışmalar ilgililer ile paylaşıldı.

Giresun Valiliği standının ziyaretçileri arasında; Vali Enver Ünlü tarafından ağırlanan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da vardı. Vali Ünlü, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a Giresun fındığı başta olmak üzere, yöresel ürünlerini takdim ederek, nazik ziyaretleri ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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Vali Enver Ünlü: İlimiz bölgenin kadim şehirlerinden biridir. Turizm değeri taşıyan birçok unsura sap olan ilimiz; gastronomisi, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürüyle yeşil ve mavinin tüm güzellikleriyle seyahat tutkunları tarafından keşfedilmeyi beklemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından projeleri hazırlanmakta olan Doğu Karadeniz’in tek adası olan “Giresun Adası” sadece ilimizin değil bölgemizin en önemli kültür ve turizm kaynak değerini oluşturmaktadır. 81 adet tescilli konut ve kamu binasını içinde barındıran ve aynı zamanda kentsel sit alanı olan “Zeytinlik Semti”’nde sokak sağlıklaştırma ve turizme kazandırma çalışmalarımız devam etmektedir. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan; yaylalarımız ile “Mavi Göl” başta olmak üzere Tabiat Parklarımız da, ziyaretçilerin her geçen gün artan ilgisine mazhar olmaktadır. Karadeniz’in Pamukkale’si olarak nitelendirdiğimiz “Göksu Travertenleri Projesi”, Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarımızın restore edilmesi ile ilimize ait yeni destinasyonlar oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızda devam etmektedir. Bu güzellikleri görmeyenlerin çok şey kaçıracağına inanıyoruz. Burada gördüğümüz ilgi, gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Giresun'umuz, tüm doğal güzelliklerini, eşsiz değerlerini, enfes lezzetlerini ve zamanın izlerini taşıyan kültürel mirasımız ziyaretçilerini bekliyor.“ dedi.

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Giresun Valiliği; Trabzon ve Gümüşhane Valilikleri ile birlikte katılım sağladıkları, EMITT Turizm ve Seyahat Fuarına, Giresun Valiliği, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Giresun Turizm Altyapı Birliği ile birlikte Giresun’da buluna acente, konaklama ve yeme içme tesisleri ile birlikte katıldı. Stantta Giresun’ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra kente özgü coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünleri de tanıtıldı.

Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Giresun Sizi Bekliyor…