Yeşilhisar Belediyesi araç filosu kurdu: Yeni araçları başkan tanıttı Yeşilhisar Belediyesi ilçeye hizmette kullanılacak yeni araçlarını düzenlenen bir programla tanıttı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Bu bu araçları kiracı olarak değil de araç sahibi olalım belediyemize kazandıralım düşüncesi ile yola çıktık. Araçlarımızı kira öder gibi taksitlerle almış bulunuyoruz. Kiracıya ödediğimiz kira miktarından daha düşük bütçe ile 3 yıl gibi kısa sürede ödemeleri tamamlanmış olup araçların tamamı belediyemiz araç filosuna ait olacak” dedi.

Haber Merkezi 17 Ocak 2020, 10:00 Son Güncelleme: 17 Ocak 2020, 12:02 Yeni Şafak