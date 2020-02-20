Gündem Yeşim Meltem Şişli hakkında soruşturma tamamlandı Hapis talebiyle iddianame düzenledi
İSTANBUL

Yeşim Meltem Şişli hakkında soruşturma tamamlandı: Hapis talebiyle iddianame düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Haber Merkezi DHA
Yeşim Meltem Şişli, geçtiğimiz günlerde ifade vermişti.
Yeşim Meltem Şişli, geçtiğimiz günlerde ifade vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa gelerek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda şikayetçileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Yeşim Meltem Şişli, 11 Şubat'ta savcılığa gelerek ifade vermişti. Şişli ifadesinde, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.

Kadın işçilere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
GÜNDEM
Kadın işçilere hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Asliye ceza mahkemesinde yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheli Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Yeni Şafak, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili haberi manşetten vererek Türkiye gündemine taşımıştı.

Yeni Şafak duyurmuştu

  • Yeni Şafak gazetesinin 31 Ocak 2020 tarihinde “Ahlaksız Kadın” manşetiyle duyurduğu İSMEK skandalı Türkiye gündemine oturdu. Şişli, İSMEK’te çalışan 20 kadın bölge yöneticilerine “Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza müdür bey. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur...“ ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden İSMEK’te çalışan 19 kadın bölge yöneticisi, Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayı incelemesi için 5 müfettiş görevlendirmişti.
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