Yetim Vakfından 21 bin 500 yetime bayramlık kıyafet

İçerisinde eğiti ve öğretici setler ile oyuncakların da bulunduğu "Bir Kutu Gülücük" paketleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 500'den fazla çocuğa ulaştırıldı.

Yetim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan kampanyası "Ramazan Bereket, Yetim Emanet” sloganıyla sürdürülürken, zekat, sadaka, fitre ve bağışlar, savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İhtiyaç sahiplerinin evlerine 5 binin üzerinde iftarlık ve kumanya dağıtılırken, hayırseverlerin bağışladığı zekatlarla 8 binden fazla kişiye yardım yapıldı.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan ihtiyaç sahibi 21 bin 500 yetim çocuğa bayramlık giysiler hediye edildi. İçerisinde eğiti ve öğretici setler ile oyuncakların da bulunduğu "Bir Kutu Gülücük" paketleri, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 500'den fazla çocuğa ulaştırıldı.

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İhtiyaç sahiplerinin evlerine 5 binin üzerinde iftarlık ve kumanya dağıtılırken, hayırseverlerin bağışladığı zekatlarla 8 binden fazla kişiye yardım yapıldı.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bağışçıların destekleriyle yetimlerin kalplerine dokumak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için yola çıktıklarını kaydetti.

Yılmaz, "Ramazan boyunca yetimlerle iftar ve sahur sofralarında buluşmak için harekete geçtik. Yetim ailelerimize kumanya, zekat ve fitre desteği sağladık. Yetim sponsorluk projelerimiz kapsamında da bağışçılarımızın destekleriyle yetimlerimizin eğitim, sağlık, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu kapsamda ramazan ayında tam 1000 yetim çocuğumuzu yetim sponsorluk programımıza dahil ettik. Allah vesile olan tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Hayırlı bayramlar dileriz." açıklamasında bulundu.