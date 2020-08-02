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Gündem Yetkililer harekete geçti Ambulans verilmeyen hasta otomobille hastaneye götürüldü
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Yetkililer harekete geçti: Ambulans verilmeyen hasta otomobille hastaneye götürüldü

Kahramanmaraş'ta çok konuşulacak bir sağlık skandalı yaşandı. Göksun ilçesinde yaşayan ve altı ay önce beyin ameliyatı olduğu için evde bakım hizmeti alan 67 yaşındaki Aysel Çapar'a, iddiaya göre hastaneye götürülmesi için ambulans tahsis edilmedi. Yakınları tarafından otomobil ile götürüldüğü hastanede tedaviye alınan Çapar'ın hayati tehlikesi sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Yaşlı kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yeni Mahalle'de yaşayan ve geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında evde bakım hizmeti alan Aysel Çapar'ı kontrol etmek için eve gelen doktor, Çapar'ın beyin kanaması geçirdiğini ve acilen Kahramanmaraş'a götürülmesi gerektiğini söyledi.

'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü
GÜNDEM
'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü

Evden çarşafla çıkardılar

Bunun üzerine Aysel Çapar'ın eşi Şükrü Çapar, iddiaya göre, Göksun Devlet Hastanesi'nden ambulans istedi ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine Aysel Çapar, yakınları tarafından evden bir çarşafla çıkarılıp otomobilin arka koltuğuna yatırılarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne (KSÜ) götürüldü.

İstanbul Fatih'te ambulansın çalınma anı güvenlik kamerasında
OYNAT 00:35
İstanbul Fatih'te ambulansın çalınma anı güvenlik kamerasında
Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken gece saatlerinde çalındı. Polis ekipleri, ambulansı Göktürk'te buldu. Ambulansın çalınma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen şahıs gözaltında
GÜNDEM
Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen şahıs gözaltında


  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Aysel Çapar'ın yaşadıklarıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı ve aileyle görüşüp süreç hakkında bilgi aldığı belirtildi.

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