Gündem Yetkisiz çakar kullananlara ceza yağdı 928 araç sürücüsüne ceza kesildi
İSTANBUL

'Yetkisiz çakar' kullananlara ceza yağdı: 928 araç sürücüsüne ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklayan düzenlemenin hayata geçtiği 1 Kasım'dan bugüne kadar 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, yetkisiz çakar kullananlara ceza kesti.
Polis ekipleri, yetkisiz çakar kullananlara ceza kesti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamuoyunda 'çakar' olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemin kullanımının engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esasların 1 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe konulduğu belirtildi.

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Çakar denetimi sırasında emniyet şeridi kullanan sürücüye ceza

"928 sürücüye ceza"

Açıklamada, hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçların ve kolluk birimlerine ait sivil araçların, Karayolları Trafik Kanunun 71'nci maddesi kapsamında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bu hak sürekli bir geçiş üstünlüğü sağlamamakta olup, sadece zorunlu hallerde kullanılabilecek bir haktır. Bu konunun detayları İçişleri Bakanlığınca yayınlanan usul ve esaslarda belirtilmiştir. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren uygulamaya giren bu usul ve esaslar doğrultusunda; uygulama öncesinde yaklaşık 12 bin araçta bulunan ışıklı uyarı işaretleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan usul ve esaslar kapsamında 2 bin 600 seviyesine indirilmiştir. Ayrıca, kararlı bir şekilde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri ve devamında yürütülmekte olan etkili, sürekli ve yoğun trafik denetimleri sonucunda sesli ve ışıklı uyarı işaretlerinin yetkisiz ve usulsüz kullanımıyla ilgili olarak 1 Kasım 2019'dan bugüne kadar 54 ilimizde 928 araç sahibine ve sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, araçların uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. İstanbul'da 397, Ankara'da 189 cezai işlem yapılmıştır."

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"Hiç kimseye müsamaha gösterilmemektedir"

Vatandaşlar için olumsuzluklara sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı sistem kullanımının ve başta emniyet şeridi ihlali gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan haksız geçiş üstünlüğü ihlalleriyle ilgili mücadelenin kararlılıkla ve ara vermeden devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Kamuoyunda son günlerde ismi geçen kişinin aracında çakar tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullandığına dair haberlerin yer alması üzerine yapılan araştırmada; söz konusu kişinin, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ışıklı uyarı işaretlerine ait usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir çakar kullanım hakkı söz konusu olmadığı, ayrıca aracın tepe bölgesinde kullanıldığı değerlendirilen ışıklı uyarı sisteminin başka bir kişinin koruma kararından kaynaklı olarak bu araçta bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bu tespit doğrultusunda hem kullanma hakkı olup ilgili kişinin üzerine bu kaydı verene, hem de kullanan kişiye gerekli hukuki ve idari işlemler başlatılmıştır. Kolluk birimlerimizce trafikte yetkisiz çakar kullanımına asla izin verilmemekte olup, yayınlanan usul ve esaslar dışında hiç kimseye müsamaha gösterilmemektedir. Uygulamalarımıza kararlılıkla ve titizlikle devam edilecek, aykırı davrananlara gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

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