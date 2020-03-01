Gündem Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza kesildi
POLİTİKA

Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza kesildi

Yetkisiz çakar kullanmaktan 4 ayda 2 bin 70 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Kasım 2019'dan bu yana yapılan denetimlerde, aracında yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen 2 bin 70 kişiye, 2 milyon 225 bin 381 lira ceza kesildiğini söyledi. Soylu "Araç çekelim de buradan gelir elde edelim diye bir kaygımız yok. Tam tersi trafiğe katkı sağlayabilecek, vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırabilecek araç çekmeleri dışında bir çekme söz konusu olmayacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
2 bin 70 kişiye, 2 milyon 225 bin 381 lira ceza kesildi.
2 bin 70 kişiye, 2 milyon 225 bin 381 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Türkiye'de araç çekmeyi gerektirecek 9 kusurlu hareket bulunduğunu, bunların tespiti halinde araçların çekileceğini belirtti.

"Hastanenin, acil servisin önüne, kavşağa, belediye otobüs durağına, önemli cadde, kavşaklarda ve her yerde ikinci sıraya park edenler çekilebilir. Ama onun dışında araç çekme söz konusu değil." ifadelerini kullanan Soylu, İstanbul ve İzmir'de koordinasyonun Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'yla sağlandığını, Ankara'da da bu uygulamaya yakında geçileceğini kaydetti.

Soylu, şöyle devam etti:

  • "Maalesef bir dönem şöyle bir şey oldu, özel sektöre devredildi. Tabii orada daha fazla araç çekme ihtiyacı belki oluyor. Bu da vatandaşımızla polis teşkilatımızı karşı karşıya getiriyor. Bu çok doğru bir şey değil, kurallarımız belli. Yani araç çekelim de buradan gelir elde edelim diye bir kaygımız yok. Tam tersi trafiğe katkı sağlayabilecek, vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırabilecek araç çekmeleri dışında bir çekme söz konusu olmayacak."

İstanbul'da çakar lamba denetimi
GÜNDEM
İstanbul'da çakar lamba denetimi

Araç çekicilerde polisler de olacak

Bu uygulamanın avantajlarına değinen Soylu, "Trafik çekici araçları aynı zamanda bir trafik aracı olarak da görev yapacak. Çünkü içinde trafik polisimiz, trafiğe bağlı ekipler olacak. Hem bir taraftan çekici hem de bir taraftan trafiği yöneten ve kontrol eden merkezler olarak da görev yapacaklar. Bunu beraber sürdüreceğiz. Bu konularda bir memnuniyet olduğuna inanıyorum. Bu alışkanlıkları gerçekleştirdikçe, bu süreci yönettikçe çok daha iyi olabileceğini burada bir kez daha paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

  • "Çakar lamba" olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin araçlara takılmasına ilişkin uygulamaya değinen Soylu, "1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında, yani bu kurallar çıkana kadar yetkisiz çakar lamba kullanımından 6 bin 84 kişiye 6 milyon 540 bin lira ceza verildi. 1 Kasım 2019'dan bugüne kadar 2 bin 70 kişiye 2 milyon 225 bin 381 lira ceza verildi." dedi.

Çakar ve tepe lambası kullanmanın istisna olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Koruma Kanunu şöyle söylüyor; 'Koruma altında bulunan kişiler, birtakım ışıklı cihazlar kullanabilirler.' Yani tepe lambasını kullanır. Biz ona al kardeşim, sen bunu kullanabilirsin diyoruz. Ama bunu da ancak yine hacette kullanabilir. Tepe lambası, acil durumun dışında, güvenlik ve can tehdidinin dışında kullanılabilir değildir. Bu kadar açık ve net."

Bazı belediye başkanlarının halen "çakar lamba" kullanmaya devam ettiklerine işaret eden Soylu, bunların hemen söktürülmesi talimatı verdiğini bildirdi.

'Çakar' lambalar korsan satışta: Yasağı delip geçiyorlar
HAYAT
'Çakar' lambalar korsan satışta: Yasağı delip geçiyorlar

"Çakar, devletin en üst kademesindedir"

Soylu, şunları kaydetti:

"Koruma kararı varsa tepe lambası kullanabilir. Kendi aracına takacak, aynı zamanda sireni de çalacak. Yani oradaki nedir? 'Ben acil bir durumdayım. Ben buradan geçmek zorundayım.' O sese katlanacak. Çakar başka bir şey. Tepe lambası takıp o sesi koymadığı andan itibaren polis durduracak ve 'Senin sesin nerede?' diye soracak. O ses, onun konforunu bozacak. Ama acilse ona da katlanacak. Çakar, devletin en üst kademesindedir. Bir cip çakar takamaz. Taktığı zaman alınacak. Çünkü devletin üst kademesi cip kullanmıyor ki. Milletvekillerimiz var, bunlar kullanabilirler, bu ayrı bir şey."

Çakarın yeri değişti çilesi tekrar başladı
FOTOĞRAF 9
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Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı.
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Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.
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Yeni düzenlemenin ardından yetkisiz çakar kullanımında bir süre azalma olduğu görüldü. Ancak son günlerde trafik yoğunluğuyla birlikte tepe çakarı kullanan çok sayıda aracın emniyet şeritlerini işgal etmeye, diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladığı görüldü.
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İstanbul'un bir çok noktasında tepe bölgesinde ışıklı sistem bulunan araçları takip etti. Sürücülerin, trafik sıkışıklığını atlatmak için ışıklı uyarı sistemini kullandığı kameralara yansıdı.
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili denetimlerine ise devam ediyor.
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15 Temmuz Şehitler köprüsü Altunizade'de denetim yapan ekipler, tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Denetimler sırasında tepe lambası kullanan araçlar durduruldu. Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı halde kullanan bir sürücü ile aracın sahibine ayrı ayrı bin 228 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü Koruma polisimiz yanımızda olmadığı için ceza uygulandı iddiasında bulundu.
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Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen devletin en üst protokolünde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta, çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.
Title
Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.
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Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.
Çakarın yeri değişti çilesi tekrar başladı
İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' bitti derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı.


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