Gündem Yiğitlere son veda
POLİTİKA

Yiğitlere son veda

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi’ndeki Rasulayn’daki bombalı saldırıda şehit düşen 4 asker memleketlerinde toprağa verildi. Mardin, Gaziantep ve Mersin’deki cenaze törenlerinde teröre lanet yağdı. Şehit Sinan Köse’nin annesi Songül Köse, “Canım oğlum, kuzum benim” sözleri yürek dağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Törende şehidin fotoğrafını tutan asker gözyaşlarına hakim olamazken, askerin gözyaşlarını şehit yakınları sildi.
Törende şehidin fotoğrafını tutan asker gözyaşlarına hakim olamazken, askerin gözyaşlarını şehit yakınları sildi.

Şehit askerler toprağa verildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Rasulayn’ın güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/YPG’li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Sinan Köse (27), Uzman Çavuş Erol Yanık (26), Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26) ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut’un (26) Türk bayrağına sarılı naaşları, Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Sinan Köse

***

Erol Yanık

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
OYNAT 00:39
Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.


İKİSİ NİŞANLI İKİSİ EVLİYDİ

Şehit Akbulut Mardin’de, şehit Yanık Gaziantep’te, şehit Köse ile Karakoç ise Mersin’de ikindi namazını müteakip binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Törenlerde dev Türk bayrağı açan vatandaşlar “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Şehitlerden Fatih Akbulut ve Sinan Köse’nin evli, Halil Karakoç ile Erol Yanık’ın ise nişanlı olduğu öğrenildi.

İki ay önce evlenmiş

Fatih Akbulut

Mardinli şehit Fatih Akbulut’un Midyat’taki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, sırtına Türk bayrağı bağlayıp başına da eşinin kepini taktı. Törende eşinin tabutuna sarılan Funda Akbulut, “Bizi bırakma” diye gözyaşı döktü. Şehidin acıya boğulun anne-babası ve kardeşlerini ise yakınları teselli etti.

Kara harekatından ilk görüntüler
OYNAT 00:48
Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


Bu yüzük çıkmayacak

Melek Şanlı
  • Gaziantep’teki törende şehit Erol Yanık’ın geçtiğimiz ay nişanlandığı Melek Şanlı cenazeye nişanlısının kamuflajıyla geldi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine nişanda giydiği takım elbise ile tuttuğu takım olan Fenerbahçe atkısı bırakıldı. Şehidin fotoğrafına bakıp yüzüğünü gösteren Şanlı, “Bak çıkarmadım, parmağımda duruyor. Hep burada kalacak” dedi. Nişanlısının tabutuna sarılan Melek uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Halime Yanık ise “Dimdik ayaktayım, ben şehit anasıyım. Düşmanı güldürmeyeceğim” diye konuştu.

Kuzum benim

Şehit Sinan Köse’nin annesi Songül Köse

Mersin Tarsus’ta toprağa verilen şehit Sinan Köse’nin eşi Yeter, babası Hacı ve annesi Songül Köse ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yakınları sakinleştirdi. Tören boyunca gözyaşları hiç dinmeyen acılı annenin “Canım oğlum, kuzum benim” şeklindeki sözleri yürekleri burktu.

Gözyaşları sel oldu

Halil Karakoç
  • Şehit Halil Karakoç’un Mersin Toroslar’daki cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin naaşı cenaze namazı sonrası top arabasına konuldu. Cenazenin arkasından yürüyen aileye vatandaşlar da eşlik etti. Törende şehidin fotoğrafını tutan asker gözyaşlarına hakim olamazken, askerin gözyaşlarını Karakoç’un yakınları sildi.

Şehit çocuğundan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe mektup: Babamın intikamını alın
OYNAT 00:58
Şehit çocuğundan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe mektup: Babamın intikamını alın
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan Mehmetçiklere yazılan mektupları paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda şehit çocuğunun yazdığı mektup okundu. Mektuptaki ifadeler ise şöyle: “Merhaba asker abi benim adım Yusuf Cevher Erin, ben sizi çok seviyorum. Savaşıyorsunuz ülkemizi koruyorsunuz. Annemle size dua ediyoruz. Benim babam polis ama şehit oldu. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın, savaşı kazanın teröristleri bitirin. Babamın intikamını alın. Babamın ismi Yusuf Erin.”
Trumpa İran freni

Trump'a İran freni

Temsilciler Meclisi'nden İran'a yönelik askeri eylemlere kısıtlama kararı.
İran: ABD yalan üretiyor

İran: ABD yalan üretiyor

Rebii: ABD'nin algı operasyonu acılı ailelerin yarasına tuz basmaktadır.
Uçağın vurulma anı

Uçağın vurulma anı

İran, füzesi ile düşürüldüğü iddia edildi.
Üç ülke <br>İran'ı işaret etti

Üç ülke
İran'ı işaret etti

Sivil uçak füzeyle düşürülmüş olabilir.
Ateşkesi reddetti

Ateşkesi reddetti

​Hafter, saldırılarına devam edeceğini açıkladı.
Tansiyon düşmüyor

Tansiyon düşmüyor

​Beled askeri üssü yakınlarına roket düştü.

Hac kura <br>sonuçları açıklandı

Hac kura
sonuçları açıklandı

Kesin kayıtlar 2 Ocak'ta yapılacak.
Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
İngiltere onayladı

İngiltere onayladı

Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​İki liderin gündeminde kritik konular vardı.
Çözülme <br>devam ediyor

Çözülme
devam ediyor

​5 terörist sınır kapısında teslim oldu.
BIST 100'de <br>yeni rekor

BIST 100'de
yeni rekor

Son 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı.
Canlı yayında <br>kendini yalanladı

Canlı yayında
kendini yalanladı

"Ben depremi tetikler demedim"
Şehitlere son görev

Şehitlere son görev

Barış Pınarı'nda şehit olan 4 kahramana son veda.
Seferler <br>yeniden başlıyor

Seferler
yeniden başlıyor

​THY, Irak ve İran uçuşlarını iptal etmişti.
Vicdanınızın sesine kulak verin

Vicdanınızın sesine kulak verin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli atama kura töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.