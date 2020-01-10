Yiğitlere son veda

Şehit askerler toprağa verildi. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Rasulayn’ın güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/YPG’li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Sinan Köse (27), Uzman Çavuş Erol Yanık (26), Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26) ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut’un (26) Türk bayrağına sarılı naaşları, Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Sinan Köse

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Erol Yanık

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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İKİSİ NİŞANLI İKİSİ EVLİYDİ

Şehit Akbulut Mardin’de, şehit Yanık Gaziantep’te, şehit Köse ile Karakoç ise Mersin’de ikindi namazını müteakip binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Törenlerde dev Türk bayrağı açan vatandaşlar “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Şehitlerden Fatih Akbulut ve Sinan Köse’nin evli, Halil Karakoç ile Erol Yanık’ın ise nişanlı olduğu öğrenildi.

İki ay önce evlenmiş

Fatih Akbulut

Mardinli şehit Fatih Akbulut’un Midyat’taki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, sırtına Türk bayrağı bağlayıp başına da eşinin kepini taktı. Törende eşinin tabutuna sarılan Funda Akbulut, “Bizi bırakma” diye gözyaşı döktü. Şehidin acıya boğulun anne-babası ve kardeşlerini ise yakınları teselli etti.

Bu yüzük çıkmayacak

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Melek Şanlı

Gaziantep’teki törende şehit Erol Yanık’ın geçtiğimiz ay nişanlandığı Melek Şanlı cenazeye nişanlısının kamuflajıyla geldi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine nişanda giydiği takım elbise ile tuttuğu takım olan Fenerbahçe atkısı bırakıldı. Şehidin fotoğrafına bakıp yüzüğünü gösteren Şanlı, “Bak çıkarmadım, parmağımda duruyor. Hep burada kalacak” dedi. Nişanlısının tabutuna sarılan Melek uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Halime Yanık ise “Dimdik ayaktayım, ben şehit anasıyım. Düşmanı güldürmeyeceğim” diye konuştu.

Kuzum benim

Şehit Sinan Köse’nin annesi Songül Köse

Mersin Tarsus’ta toprağa verilen şehit Sinan Köse’nin eşi Yeter, babası Hacı ve annesi Songül Köse ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı aileyi yakınları sakinleştirdi. Tören boyunca gözyaşları hiç dinmeyen acılı annenin “Canım oğlum, kuzum benim” şeklindeki sözleri yürekleri burktu.

Gözyaşları sel oldu

Halil Karakoç

Şehit Halil Karakoç’un Mersin Toroslar’daki cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin naaşı cenaze namazı sonrası top arabasına konuldu. Cenazenin arkasından yürüyen aileye vatandaşlar da eşlik etti. Törende şehidin fotoğrafını tutan asker gözyaşlarına hakim olamazken, askerin gözyaşlarını Karakoç’un yakınları sildi.