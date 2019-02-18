Yıkamaya verilen yorganın içinden bir deste para çıktı

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren halı ve eş eşyası yıkama tesisine temizlenmesi için verilen yorganın içinden para çıktı. İşletme sahibinin paraları teslim ettiği müşterisi büyük sevinç yaşadı.

İşletmenin sahibi Mehmet Oğuz, gelen telefon üzerine bir müşterinin temizlenmesini istediği yorganları teslim aldı.

Yorganları, İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yıkama tesisine getiren Oğuz, burada son kontrolleri yaptı. Oğuz, bu esnada yorganın içinde para olduğunu fark etti.

Oğuz'un poşet içindeki paralarını teslim ettiği müşteri, büyük sevinç yaşadı.

İşletme sahibi Mehmet Oğuz (32), yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 yıldır Afyonkarahisar'da halı yıkama hizmeti verdiklerini söyledi.

Cumartesi günü bir müşterisinin halı ve yorganlarını yıkanması için kendilerine verdiğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti: