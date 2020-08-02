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Gündem Yıkım kararına rağmen yıkılmayan binanın balkonu çöktü
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Yıkım kararına rağmen yıkılmayan binanın balkonu çöktü

İstanbul Bahçelievler'de faciadan dönüldü. Hakkında yıkım kararı olan ancak içinde hala iki ailenin yaşadığı binanın, ikinci katındaki evin balkonu çöktü. Çökme sırasında balkonda sigara içen 50 yaşlarında bir vatandaş bahçeye düşerek ağır yaralandı. Felaketten sonra bina, belediye ekiplerince mühürlendi. Çökmenin sesleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, "Çatırdı geldi, bir anda toz toprak oldu. Bina yıkılıyor zannettik" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Balkonun çökmesinden sonra bina mühürlendi.
Balkonun çökmesinden sonra bina mühürlendi.

Olay, saat 00.00 sularında Bahçelievler Şirinevler mahallesinde altı katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı olan binanın ikinci katında oturan 50-55 yaşlarında adam, sigara içmeye çalıştığı sırada balkon çöktü. Adam, büyük bir gürültüyle alt eve doğru çöken balkonla birlikte aşağıya düştü. Binanın bahçesindeki molozların üstüne düşen adam ağır yaralandı.

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Yaralı hastaneye kaldırıldı

Büyük bir gürültüyle dışarı çıkan komşular, yerde bir kişiyi görmesiyle durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı kırılan ve karın bölgesinden ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralıyı düştüğü yerden kaldırarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

  • Polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken, binanın birinci katında bulunan bir evi ile altında bulunan bir kahvehaneyi tahliye etti. Yıkım kararı olan binanın çoğu balkonunda çatlakların oluştuğu ve balkonlardan kopan parçaların olduğu görüldü.

Bahçelievler’de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü
OYNAT 00:59
Bahçelievler’de yıkım kararı olan binanın balkonu çöktü
Bahçelievlerde, yıkım kararı olan 6 katlı bir binanın balkon kısmında çökme meydana geldi. Hakkında yıkım kararı olan ancak içinde halen iki ailenin yaşadığı binanın, ikinci katındaki evin balkonu çöktü. Çökme sırasında balkonda sigara içen 50 yaşlarında bir erkek şahıs bahçeye düşerek ağır yaralandı. Bina belediye ekiplerince mühürlendi.

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Bina çevresi bariyerlerle çevrildi


Tahliye çalışmalarının ardından olay yerine Bahçelievler Belediyesine ait Zabıta ekiplerince bina ve kahvehanenin kapısı mühürlendi. Mühürlenme çalışmalarının ardından binanın çevresi zabıta ekiplerince bariyerlerle çevrildi.
Tek başına yaşayan ve ağır yaralanan adam, hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Bina ilgili inceleme sürüyor.

Meşhur binaya yıkım kararı çıktı
FOTOĞRAF 24
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Rize’de 2 Ağustos’ta yaşanan selde gündeme gelen Muradiye beldesinde dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımına başlandı.
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Rize’de, 2 Ağustos’ta şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda en fazla zarar gören yerlerin başında merkeze bağlı Muradiye gelirken, beldeye bağlı Kömürcüler köyünde dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina selden hasar görmüş ve bina basında geniş olarak yer almıştı.
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15 yıl önce 3 katlı inşa edilen ancak ardından ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahipleri, ’imar barışı’ başvurusunda bulunmuştu.
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Tartışmalara neden olan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina arazisinin kamulaştırılarak yıkımına karar vermişti.
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Yıkım kararı verilen binanın yıkımı için bugün sabah saatlerinden itibaren çalışma başlatılırken, yıkım ekipleri bölgeye geldi.
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Ekipler hazırlıklarını tamamlayarak saat 11.30’dan itibaren binanın yıkımına iş makineleri ile başladı.
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Meşhur binaya yıkım kararı çıktı
Rize'nin Muradiye beldesinde şiddetli yağışların ardından gündeme gelen 7 katlı bina için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararının ardınan, yıkım işlemleri başladı.


“Bina yıkılıyor zannettik”

Çökmenin sesleriyle dışarı çıkan karşı komşuları Ramazan Karakaş, “Biz karşı komşuyuz. Çatırdı geldi, bir anda toz toprak oldu. Bina yıkılıyor zannettik, meğerse balkon çöktü. Zaten tek başına yaşıyordu, altlı üstlü oturuyorlar, akrabalar. Bina boşaltılmıştı, sadece ikisi kalmıştı. Balkondan düştü. Ondan sonra bilinci yerinde değildi. Gözü kapalıydı, durumu ağırdı. Karnında kanamalar vardı” diye konuştu.

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