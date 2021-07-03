Yıkımında çalıştığı balkon çökünce enkaz altında kalıp yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde yaşayan Nilüfer C., müstakil evinin 2’nci katındaki balkonu kırdırıp, yerine merdiven yaptırmak için inşaat ustası komşusu Hüseyin D.’den yardım istedi. Dün sabah saatlerinde kendisini halatla damdaki demire bağlayan 4 çocuk babası Hüseyin D., duvar kırma makinesiyle balkonda çalışmaya başladı.

DHA

Öğle saatlerinde balkonu destekleyen kolonların yıkılması, beline bağladığı halatın da aynı anda kopmasıyla birlikte Hüseyin D., aşağı düştü. Hüseyin D., yıkılan balkondan kopan beton parçalarının altında kaldı.

DHA

Ev sahibi Nilüfer C.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hüseyin D., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bacakların da ve kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Hüseyin D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Polis ekipleri olayın ardından Nilüfer C.’nin ifadesine başvurdu.