Gündem Yılbaşı eğlencesinde ölen Betülün arkadaşından şok ifade Uyuşturucu kullandık
DENİZLİ

Yılbaşı eğlencesinde ölen Betül'ün arkadaşından şok ifade: Uyuşturucu kullandık

Yılbaşı eğlencesinde ölen Betül'ün arkadaşından şok ifade: Uyuşturucu kullandık

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı kutlaması sırasında aşırı alkol nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) harita mühendisi arkadaşı Nurullah Tan, polise verdiği ifadede, eve uyuşturucu getirdiğini, kendisiyle birlikte 8 arkadaşının bunu kullandığını anlattı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gençlerin aynı gece, ev sahibi Berkay T.'nin yaptığı rakıyı içtikleri de belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Diş hekimi Betül Karaayvaz hayatını kaybetti.
Diş hekimi Betül Karaayvaz hayatını kaybetti.

Olay, Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde yılbaşı gecesi meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için 3'ü kız, 11 arkadaşını evine davet etti. Grup, gece boyu eğlenip, alkol aldı.

Sabah ise diş hekimi Betül Karaayvaz, plastik cerrah Süleyman Ali Y. ve diş hekimi Ruşen Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılbaşı eğlencesinde alkol komasına giren 26 yaşındaki doktor Betül öldü iki meslektaşının durumu ağır
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Yılbaşı eğlencesinde alkol komasına giren 26 yaşındaki doktor Betül öldü iki meslektaşının durumu ağır

Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaayvaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

  • Karaayvaz, dün kentte gözyaşları içinde toprağa verilirken, soruşturmayı sürdüren polis, ilk olarak gençlerin alkolle birlikte enerji içeceği içtiklerini tespit etti. Polis evde yaptığı araştırmada, uyuşturucu ve sahte alkole dair bir delil bulamadı. Her türlü ihtimal değerlendirilerek, partide yenilip içilen tüm ürünlerden incelemek üzere numune alındı.

Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği de içmiş
GÜNDEM
Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği de içmiş

Harita Mühendisi uyuşturucu getirmiş

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeleri alınan gençlerden Nurullah Tan'ın polise verdiği ifade, olayla ilgili bilinmeyenleri de ortaya çıkarmaya başladı. Eve uyuşturucu getirdiğini, bunu kullandıklarını anlatan Tan, Betül Karaayvaz'ın yatıp uyuduğunu, tekrar kalkıp, ikinci kez uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Nurullah Tan şunları anlattı:

"31 Aralık gecesi arkadaşlarım beni arayarak parti yapacaklarını söyleyip, çağırdılar. Partiye giderken, yanımda Karşıyaka Mahallesi'nden tanımadığım birinden kullanmak için kokain almak istedim. 100 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Ancak aldığım uyuşturucunun kokain değil, eroin olduğunu olaydan sonra poliste yaptığım teşhiste öğrendim. Maddeyi aldıktan sonra partiye gittim.

Ben eve gittiğimde, evdekilerin ev sahibi Berkay T.'nin kendi yaptığı el yapımı rakıyı içtiklerini, ardından da viski içmeye başladıklarını öğrendim. Ben de alkol almaya başladım. Ardından mutfağa geçtim. Aldığım uyuşturucu maddeyi, satan kişinin tarif ettiği şekilde ezerek, toz haline getirip, burnuma çektim. Benim dışımda Ergün D., Burcu Ç., Veli T., Berkay T., Süleyman Ali Y. Özgür Deniz A., Ruşen Kaan Y. ve Betül Karaayvaz da uyuşturucu kullandı. Daha sonra çıkıp, arkadaşım Dilan Y.'yi almaya gittim. Birlikte eve geri döndük. Celal Emre K. ve Dilan Y. uyuşturucuyu kullanmadı.

DHA
Diş hekimi Betül Karaayvaz'ın harita mühendisi arkadaşı Nurullah Tan uyuşturucu aldıklarını söyledi.

Saat 04.00 sıralarında uykum geldiği için yatmaya gittim. Bu sırada Berkay T. evde temizlik yapıyordu. Sabah uyandığımda, Berkay T., Betül Karaayvaz ile Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y.'yi uyandıramadıklarını söyledi.

  • Berkay T., yatmadan önce Betül Karaayvaz ve arkadaşlarının kalan maddeyi de kullandıklarını söyledi. Betül Karaayvaz'ın ağzında sakız gibi bir şey vardı. Ağzını açıp, nefes almasını sağlamaya çalıştım. 112'yi arayıp, yardım istedik. Acil sağlık ekipleri eve geldi ancak Betül'ün öldüğünü öğrendik."

Kesin ölüm nedeni raporla ortaya çıkacak

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölen Betül Karaayvaz ile komaya giren Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y. ile partide bulunan toplam 11 kişinin kan ve idrar örnekleri alındı. Örnekler detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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