Gündem Meteoroloji beş günlük raporunu yayınladı İstanbul yeni yıla karsız girecek
İSTANBUL

Meteoroloji beş günlük raporunu yayınladı: İstanbul yeni yıla karsız girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının yıl başında olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. Beş günlük hava tahminini yayınlayan Meteoroloji'nin haritasına göre İstanbul yeni yıla karsız girecek. İç Anadolu Bölgesinde ise perşembe ve cuma günleri kar yağışı görülecek.

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Haber Merkezi Diğer
Yılbaşında hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteorolojiden son dakika açıklaması geldi
(Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada 25 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Yayımlan 5 günlük tahminde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Öte yandan İç Anadolu Bölgesinde perşembe ve cuma günleri kar yağışı görülecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli(30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbilri olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin (Edremit Körfezi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

HAYAT ‘DONMA’ NOKTASINA GELDİ

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yaptığı don tahminleri gerçek oldu. Sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altında 9 derecelere kadar düşen sıcaklıklar, hareketli suyun çevresinin dahi donmasına neden oldu.

Sokak hayvanları için koyulan suların tamamen buz tuttuğu hava koşullarında, Taşbaşı Çarşısı’nın yakınında bulunan iki ayrı süs havuzu da donma noktasına geldi.

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