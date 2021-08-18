Yıldırım 15 bin dönüm yeşil alan hedefini yakalayacak

İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında çocukları ile huzur içinde zaman geçirebileceği yeşil alan ve parkların sayısını arttırmaya devam ediyor.
- Yıldırım’ın çehresini değiştirecek uygulamalar kapsamında; 75. Yıl Parkı, Fidyekızık Parkı, İsabey Kirazlı Cadde Parkı, İsabey Gizem Sokak Parkı, Mollaarap İpek Böceği Parkı, Mevlana Hafsa Hatun Parkı, Çınarönü Dinlenme Parkı, Piremir Pazar Alanı Yanı Parkı, Çınarönü Çevre Yolu Altı Parkı, Değirmenlikızık Narçiceği Parkı, Vatan Gözde Parkı ile Yavuzselim Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 18 parkta ise düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Mahalleleri parklarla güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin sahip olduğu ‘yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüyor.
KENTE YEŞİL KİMLİK
- Şehirlerin betondan ibaret olmadığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentlerin ana unsuru insandır. Tüm projelerimizde insanı önceliyor, vatandaşlarımızın huzuru ve rahatı için çalışıyoruz. Yıldırım, nüfus açısından Bursa’nın en yoğun bölgesi. Çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını arttırıyoruz. Vakıf Mahallemize Vakıf Bera Kent Parkı’nı kazandırdık. Son 2 yılda toplam 15 dönümlük alana 12 mahalle parkı kurduk. 37 dönümlük alanı kaplayan 21 adet parkımızı da yenilerken toplam 12 dönümlük alana kurulacak olan 4 parkımızda ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızı toplamda 1,5 milyon metrekare artırma hedefiyle yola çıkmıştık. Devam eden projelerimiz tamamlandığında inşallah hedefimize ulaşmış olacağız” İfadelerini kullandı.