Yıldırım 15 bin dönüm yeşil alan hedefini yakalayacak

Mahalleleri parklarla güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin sahip olduğu ‘yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüyor.

İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında çocukları ile huzur içinde zaman geçirebileceği yeşil alan ve parkların sayısını arttırmaya devam ediyor.

Yıldırım’ın çehresini değiştirecek uygulamalar kapsamında; 75. Yıl Parkı, Fidyekızık Parkı, İsabey Kirazlı Cadde Parkı, İsabey Gizem Sokak Parkı, Mollaarap İpek Böceği Parkı, Mevlana Hafsa Hatun Parkı, Çınarönü Dinlenme Parkı, Piremir Pazar Alanı Yanı Parkı, Çınarönü Çevre Yolu Altı Parkı, Değirmenlikızık Narçiceği Parkı, Vatan Gözde Parkı ile Yavuzselim Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 18 parkta ise düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Mahalleleri parklarla güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin sahip olduğu ‘yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüyor.

KENTE YEŞİL KİMLİK