Gündem Yıldırım Belediyesi 19 mayıs ruhunu sokaklara taşıyacak
YEREL GÜNDEM

Yıldırım Belediyesi 19 mayıs ruhunu sokaklara taşıyacak

Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenleyeceği renkli etkinliklerle kutlayacak. Yıldırım’ı mahalle mahalle gezecek olan klasik araba konvoyu ve bando takımı, 19 mayıs ruhunu sokaklara taşıyacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “19 mayıs ruhu; teslim olmayan, esareti kabullenmeyen, hiçbir şartta umudunu yitirmeden yalın ayak mücadele ederek vatanın namusunu çiğnetmeyen ecdadımızın bizlere emanetidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım Belediyesi 19 mayıs ruhunu sokaklara taşıyacak
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz

BursaYıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Yıldırım’daki 19 Mayıs etkinlikleri, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliği ile hazırlanan programla başlayacak. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü’nde, saat 09.00’da etkinlik kapsamında; halatla iniş ve drone gösterileri gerçekleştirilecek.

  • Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in de katılacağı programın sonunda ise bir gurup üniversite öğrencisi, doğa yürüyüşü yapmaları için Orhaneli Sadağı Kanyonu’na uğurlanacak. Bursa Teknik Üniversite’sindeki programın ardından ise 19 Mayıs coşkusu tüm Yıldırım’ı saracak. Kutlamalar için hazırlanan klasik araba konvoyu ve bando takımı Yıldırım’ı mahalle mahalle gezerek, 19 Mayıs ruhunu ve coşkusunu sokaklara taşıyacak.

BAŞKAN YILMAZ: “19 MAYIS RUHU BÜYÜK TÜRKİYE’NİN TEMİNATIDIR”


19 Mayıs 1919’un, Türk Milleti’nin bağımsızlık ruhunu temsil ettiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Aziz milletimiz, bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, hürriyet mücadelesini başlatmıştı. Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi kısa sürede tüm yurdu sarmış, milli mücadele ruhu ile birlik olan şanlı ecdadımız kanı ve canı pahasına düşmanı vatan toprağından söküp atmıştır. 19 Mayıs ruhu; teslim olmayan, esareti kabullenmeyen, pes etmeyen, umutsuzluğa kapılmayan, imkânsızlıklar içinde yalın ayak mücadele ederek, vatanın namusunu çiğnetmeyen ecdadımızın bizlere emanetidir. Her vatan evladının içinde yanan bu ruh; 2023’ün, 2071’in ve tam bağımsız büyük Türkiye’nin teminatıdır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatan topraklarını kanıyla sulayan, milletimizin birliği devletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimize rahmet diliyor, hepsini minnetle anıyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
İş makinesiyle denize daldı

İş makinesiyle denize daldı

Turistler ilçeyi birbirine katan vatandaşı şaşkınlıkla izledi.
Meydan savaşı gibi!

Meydan savaşı gibi!

​Kız kaçırma kavgasında bıçak, zincir ve sopalar havada uçuştu.
PKKnın sözde Suriye sorumlusuna operasyon anı

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'<br>önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

10 ilde kuvvetli<br> yağış bekliyor

10 ilde kuvvetli
yağış bekliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İstanbul büyük panik

İstanbul büyük panik

Üç katlı binanın kolonları çatladı

Bahçeli'den CHP'nin HDP'ye bakanlık sözüne sert eleştiri

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.