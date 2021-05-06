Yıldırım Belediyesi 5 ton atığı geri dönüştürdü

Yıldırım Belediyesi, 5 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için sıfır atık uygulamasını hayata geçiren ve atıkları yerinde ayrıştırarak toplayan Yıldırım Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında yaklaşık 5 ton atık toplayarak, geri dönüşüme kazandırdı. Daha temiz ve yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmalarını sürdüren ekipler, ambalaj, bitkisel yağ, elektronik, cam, pil ve lastik atıklarını kaynağında ayrıştırarak, geri kazanılmasını sağladı. Yıldırım Belediyesi, 2021 yılının ilk 5 ayında, bin 171 kilogram atık ambalaj, 260 kilogram elektronik atık, 263 kilogram atık pil, 95 kilogram cam ambalaj atığı ve 413 adet ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı.

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