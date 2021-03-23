Yıldırım Belediyesi metruk bina bırakmıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve kent estetiğine aykırı metruk yerlerin yıkımına devam ediyor.

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıldırım oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yıldırım Belediyesi, vatandaşların şikayetleri ve tespit edilen metruk binaları yıkarak olumsuz kullanımlara ve huzursuzluk oluşturmasına imkan vermiyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve kent estetiğine aykırı metruk yerlerin yıkımına devam ediyor.

Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında atıl durumda bırakıldığı için çökme riski oluşturan, madde bağımlılarının yuvası haline gelen ve güvenlik eksikliği nedeniyle yangına sebebiyet vererek can ve mal güvenliğini tehdit eden 120 yapıyı, 2021 yılının ilk 3 ayında ise 43 metruk binayı yıkarak olası risklerin önüne geçti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz.



ÖNCELİĞİMİZ YILDIRIM’IN HUZURU

Yıldırım’da huzuru tahsis etmenin öncelikleri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimizin çeşitli noktalarında kullanılmayan, yıkılmak üzere olduğu içinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk binaların sahipleri ile iletişim halinde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hemşehrilerimizin can güvenliğini tehdit etmelerinin yanında madde kullanıcıları ve benzer zararlı alışkanlıklara fırsat verdiği için de huzursuzluk oluşturuyor. Hem kötü görüntüyü ortadan kaldırmak hem de hemşerilerimizin huzurunun bozulmasını engellemek amacıyla metruk binaları yıkmaya devam edeceğiz. Yıldırım’da huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli kamu kurumlarına taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Yıldırım Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve kent estetiğine aykırı metruk yerlerin yıkımına devam ediyor. nnn

Yıldırım Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve kent estetiğine aykırı metruk yerlerin yıkımına devam ediyor. nn