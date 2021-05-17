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YEREL GÜNDEM

Yıldırım Belediyesi ruhsat işlemlerinde bürokrasiyi bitirdi: Hizmet bir 'tık' uzağınızda

Bursa Yıldırım Belediyesi, YETKİN (Yıldırım Belediyesi Yapı Ruhsat ve Denetim Sistemi) Dijital Onay Uygulaması ile ruhsat alma işlemlerini elektronik ortama taşırken, hem zamandan ve kâğıttan tasarruf sağlıyor hem de sosyal teması en aza indiriyor. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hem kağıt israfının hem de zaman kaybının önüne geçtiğimiz YETKİN uygulaması ile vatandaşlarımız imara dair tüm başvurularını bir tıkla gerçekleştirebiliyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım Belediyesi ruhsat işlemlerinde bürokrasiyi bitirdi: Hizmet bir tık uzağınızda
Yıldırım Belediyesi, ruhsat alma işlemlerini elektronik ortama taşıdı.

Yıldırım Belediyesi, uyguladığı yenilikçi ve dijital teknolojiler ile hizmet sunumunda bürokrasiyi azaltarak vatandaşın yaşamını kolaylaştırıyor. Hayata geçirdiği YETKİN (Yıldırım Belediyesi Yapı Ruhsat ve Denetim Sistemi) Dijital Onay Uygulaması ile proje onay sürecindeki işlemleri dijital ortama ve e-imza uygulamasına taşıyan ilk belediye olan Yıldırım Belediyesi; hem zamandan tasarruf sağlıyor hem kâğıt israfını engelliyor hem de sosyal teması en aza indiriyor. Dijital onay ve e- imza uygulaması ile bürokrasiyi büyük oranda ortadan kaldıran Yıldırım Belediyesi, 3-6 ay arasında süren ruhsat alma işlemini 15 gün ile 1 ay aralığına düşürdü.

Vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi’nin hayatı kolaylaştıran ve hizmete erişimi hızlandıran ‘e- belediyecilik’ uygulamaları ile arsa metrekare değeri öğrenme ve sorgulama, aşınma payı indirim oranları, bina maliyetleri, borç sorgulama ve ödeme, istek, şikâyet başvurusu ve sorgulama, emlak vergisi sabitleri, çevre temizlik vergisi tarifeleri, sicil numarası öğrenme, belge doğrulama işlemleri belediyeye gitmeden dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

SOSYAL TEMAS ORTADAN KALKTI

Dijital uygulamalar ile vatandaşın hayatı kolaylaşırken, belediyecilik hizmetlerinin de daha hızlı verilebildiğine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “E-İmar Dijital Onay Sistemi’nin sağladığı yenilikle mimar, mühendis ve yapı kontrol firmalarımız belediyeye gelmeden zamandan, dosya ve proje çıktısından tasarruf ederek istedikleri evraka elektronik ortamdan ulaşıyor. Böylece koronavirüs salgınının etkili olduğu bu dönemde hem mimar ve mühendislerimizin hem de çalışma arkadaşlarımızın bulaş riski ortadan kalkıyor.

  • YETKİN Dijital Onay Sistemi ile mimari ve mühendislik projelerde zaman kaybının önüne geçtik. Dijital çağın gerekliliklerini yerine getirerek imara dair tüm başvuruların bir tıkla gerçekleştirilmesine imkân sağladık. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına teknolojiyi çalışmalarımızın merkezinde tutuyoruz. Sosyal ve kültürel gelişimi ile Bursa’nın parlayan yıldızı haline gelen Yıldırım’a, dijital teknolojiyi de entegre ederek hizmetlerin daha ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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