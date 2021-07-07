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Yıldırım Belediyesi'nden öğrencilere tam destek

Başkan Oktay Yılmaz: "Sınavdan önce olduğu gibi sınavdan sonra da gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Lise tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz."

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım Belediyesinden öğrencilere tam destek
Öğrencilere danışmanlık hizmeti

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin gençlere ve eğitime desteği sürüyor. İlçeye kazandırdığı kütüphaneler ve çalışma salonlarının yanı sıra; kurslar, online deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile öğrencilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrasında Tercih Danışmanlığı Merkezi ile alanında uzman isimleri gençlerle buluşturuyor. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde saat 10.00- 18.00 arasında hizmet veren Tercih Danışmanlığı Merkezi’ne başvuran öğrenciler, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteği alarak, lise tercihlerini yapabiliyor.

GENÇLERE TAM DESTEK

Yıldırım Belediyesi olarak gençleri her zaman desteklediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim belediyecilik anlayışımızda hizmet önceliği gençler ve çocuklarındır. Onlara yapılan yatırım geleceğe dikilmiş bir fidandır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimiz için Bursa’nın en güzel kütüphanesini ve okuma salonlarını ilçemize kazandırdık. Online programlarla gençlerimizin eğitimlerine katkı sağladık. LGS günü ilçemizdeki okulların önünde stant kurarak gençlerimize destek verdik. Sınavın ardından da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Lise tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak ve mutlu hissedecekleri liselere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı.

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