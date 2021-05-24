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YEREL GÜNDEM

Yıldırım Belediyesi’nden öğrencilere tam destek: Gençleri üniversiteye hazırlıyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, ‘Üniversiteye Hazırlık Kursları’ ve ‘TYT- AYT Online Deneme Sınavları’ ile gençleri üniversiteye hazırlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım Belediyesi’nden öğrencilere tam destek: Gençleri üniversiteye hazırlıyor
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Yıldırım Belediyesi, salgın nedeniyle eğitimlerini evden sürdürerek üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Hayata geçirmiş olduğu “Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursları” ile uzman eğitimcileri gençler ile buluşturarak geleceklerini inşa etmelerine katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin başarısını ölçmek adına online deneme sınavları düzenliyor. Yıldırım Belediyesi, 5 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 6 Haziran Pazar günü saat 10.00’da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) yaparak gençlerin kendilerini ölçebilmelerine imkân sağlayacak.

Geleceğimiz olan gençlerin sınav stresini azaltmak, soru çözme pratiklerini geliştirmek ve başarı oranlarını artırmak için ‘90 Günde Üniversiteye Hazırlık Kursları’nın ardından şimdi de online deneme sınavlarını düzenlediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evden devam etmek mecburiyetinde kalan evlatlarımızın yanlarında olmak ve bir nebze de olsa sınav heyecanlarını azaltmak adına çalışmalar yürütüyoruz.

Gençlerimiz gayretlerinin neticelerini en güzel şekilde alacaklar inşallah. Benim onlara güvenim tam. Yıldırım Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın başarısını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan gençlerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerinin sınav heyecanını yürekten paylaşıyor, hepsine bu zorlu süreçte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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