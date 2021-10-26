Yıldırım Belediyesi’nden su taşkınlarına karşı önlem

Yıldırım Belediyesi, şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelebilecek tıkanma, su birikintisi ve baskınlara karşı önlem almaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yağmursuyu hatları, menfez ve mazgal temizliği gerçekleştirdi. Ekipler, tahliye hatlarında su geçişini engelleyen pet şişe, izmarit atıkları, ıslak mendil, kuru ağaç dalları, toprak, hafriyat kalıntıları ve çeşitli materyalleri temizleyerek, hatları tazyikli suyla yıkadı. Su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlandı. Temizlik çalışmaları, ilçenin tüm cadde ve sokaklarında devam edecek.

SU TAŞKINI VE SEL RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Yağmur suyu baskınlarının önüne geçmek amacıyla menfez ve mazgalların periyodik olarak temizlendiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, su taşkını ve sel riskine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ekiplerimiz bozuk veya yıpranmış yağmursuyu ızgaralarını yenileyerek, hatların temizlik ve bakımlarını yapıyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda meydana gelebilecek olası su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin zarar görmemesi için büyük bir titizlikle çalışıyoruz” diye konuştu.