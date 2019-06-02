Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak

Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak

AK Parti ve CHP temas kurdu. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınının tarihi bayram sonrası belirlenecek. Binali Yıldırım program tarihine ilişkin, "Arkadaşlarımız görüşüyorlar. Artık o hazırlıkları, detayı, günü, içeriği, kuralları... Tabii bu yayının İstanbullulara bir katkı sağlamasını önemsiyorum" dedi.