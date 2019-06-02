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POLİTİKA

Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak

Yıldırım ile İmamoğlu ortak canlı yayına çıkacak

AK Parti ve CHP temas kurdu. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınının tarihi bayram sonrası belirlenecek. Binali Yıldırım program tarihine ilişkin, "Arkadaşlarımız görüşüyorlar. Artık o hazırlıkları, detayı, günü, içeriği, kuralları... Tabii bu yayının İstanbullulara bir katkı sağlamasını önemsiyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayın programına ilişkin "Arkadaşlarımız görüşüyorlar. Artık o hazırlıkları, detayı, günü, içeriği, kuralları... Tabii bu yayının İstanbullulara bir katkı sağlamasını önemsiyorum" dedi.

Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

  • "Tercihim, ağırlıklı İstanbul olmalı. Onu söyleyince de onu da çarpıttılar. Korkuyor musun diğer konularda cevap vermeyeceğin için mi istemiyorsun gibi aslı astarı olmayan şeyler söylediler. Her şeyi konuşurum ben. Arkadaşımızın siyasi tecrübesinden kat kat tecrübem var, yaşadıklarım da var. Bu bir hakikat. İstanbul'da belediyeciliğim 1994'te başladı. Yeni İstanbul'a aday oluyor filan değilim. Cumhurbaşkınımızla dört buçuk sene beraber İstanbul'da beraber çalışmışız"
Ortak yayına çıkacaklar

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