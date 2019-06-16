Gündem Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına hazır
POLİTİKA

Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına hazır

Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına hazır

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.

Haber Merkezi DHA
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, canlı yayınlanacak tartışma programında bir araya gelecek.

Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla’da bulunan konutunda vakit geçirdi. Yıldırım’ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi. Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla pazar günün konutunda ailesi ile bir araya geldi.

  • Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti. İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü’nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi.

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