Yıldırım yatırımlarla daha güzel olacak

Bursa’yı değerleriyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da eğitime katkı sağlayan hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle yapımı süren Yavuzselim Ortaokulu, yakın zamanda öğrenci sesleriyle hayat bulmaya hazırlanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte okuldaki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, derslikler, spor salonu, bahçe ve çevre düzenlemeleriyle ilgili yetkililerle istişarede bulundu. Başkan Aktaş, Yıldırım Belediyesi ile birlikte yılların kangren olmuş sorunlarını çözmek için bölgede önemli adımlar attıklarını söyledi.

OKUL HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİ İLE İNŞA EDİLDİ

Eğitimden sağlığa ve spor tesislerine kadar birçok alandaki ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Aktaş, “Yavuzselim Ortaokulu, 2 bin 200 metrekare alana sahip. 32 derslikli inşa edilen okulumuzda, 350 kişilik konferans salonumuz, laboratuvarlarımız, jimnastik salonumuz, kütüphanemizle birlikte artık son aşamalardayız. Büyükşehir Belediyemiz’in öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen okul binası için yaklaşık 10 milyon lira harcandı” dedi.

Bölgede yapmayı düşündükleri değişikliklerin de olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, kamulaştırmalarla okul alanını daha da büyütmeyi ve mahallelinin istifade edeceği alanları oluşturmak adına önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Başkan Aktaş, “Yıldırım'ı geliştirecek park, spor tesisi, kültürel tesis anlamında başka çalışmalarımız da var. Önümüzdeki yıl bazı caddelerin altyapısını yenileyeceğiz. İnşallah, elbirliğiyle daha güzel Yıldırım’ı inşa etmek en büyük hayalimiz. Okulumuz hayırlı olsun” diye konuştu.

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Bölgenin çehresi değişecek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemesi gibi bölgenin çehresini değiştirecek çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yı lmaz, “Ortaokul başta olmak üzere, yine Yavuzselim’in giriş ve çıkışları ile ilgili yapılan yol kavşak düzenlemeleri için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’yle Yıldırım’da yapacağımız çalışmalar konusunda sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a pozitif yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.