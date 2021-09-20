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YEREL GÜNDEM

Yıldırım’da çocuk olmak ayrıcalıktır

Düzenlediği çeşitli etkinliklerle miniklerin yüzünü güldüren Yıldırım Belediyesi, ‘Sonbahar Çocuk Şenliği’ ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, pandemi kurallarına ve tedbirlere riayet edilerek, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen ‘Sonbahar Çocuk Şenliği’ etkinlikleri, katılımcılardan tam not aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım’da çocuk olmak ayrıcalıktır
Yıldırım Belediyesi

Yüz boyama, animatör, sosis balon aktivitesi, geleneksel çocuk oyunları, sihirbaz gösterisi ile müzikli drama oyunları ve yarışmaların düzenlendiği etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. ‘Onur Erol’ konseriyle devam eden etkinlikte, 7’den 70’e herkes unutulmayacak bir hafta sonu yaşadı. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, miniklerle sohbet edip, oyunlarına ortak oldu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, Başkan Yılmaz’la fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

YILMAZ’DAN ‘NEŞELİ YILDIRIM’ MESAJI

Gerçekleştirdikleri projelerle hayatın her alanına dokunmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “ Gönlümüzde ve yaptığımız çalışmalar içerisinde çocukların yeri apayrı. Yıldırım Belediyesi olarak, yaz spor okullarımızda 15 bin evladımıza spor yaptırdık. Okulların başlamasıyla birlikte kış spor okullarımız açıldı. Basketbol, yüzme, voleybol, futbol gibi farklı branşlarda eğitim veren okullarımıza tüm çocuklarımızı bekliyorum” şeklinde konuştu. Çocukların daha konforlu ve güvenli bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini istediklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Yıldırım’a çeşitli park alanları kazandırıyoruz. Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte doya doya eğlenin diye. Sizin mutluluğunuz, bizim mutluluğumuz demektir. Hep birlikte Yıldırım’ı neşeli hale getireceğiz” dedi.

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