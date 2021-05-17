Yıldırım'da engeller aşılıyor

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmet ağını her geçen gün genişletiyor. ‘Engelsiz Yıldırım’ vizyonuyla, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ve onları sosyal hayatın içinde tutacak projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yeni bir hizmeti daha uygulamaya alıyor. Engeli vatandaşların dış dünya ve sosyal yaşam ile bağını kuran tekerlekli sandalyelerin bakım ve tamiri Yıldırım Belediyesi tarafından ücretsiz yapılacak. Tekerlekli sandalye bakım ve tamir hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ‘444 16 02’ numaralı telefondan Yıldırım İletişim Merkezi’ne ulaştıktan sonra, harekete geçen ekipler adrese giderek tekerlekli sandalyeyi teslim alıyor. Tamiri ve bakımı yapılan sandalyeler ise ekipler tarafından yine evlere teslim ediliyor.

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ENGELSİZ YAŞAM OKULU

‘Engelsiz Yıldırım’ hedefiyle, dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına hiçbir zorlukla karşılaşmadan devam edebilmeleri, parçası oldukları toplumdan ve sosyal hayattan kopmamaları için projeler üretiyoruz. Hayata geçirdiğimiz Engelsiz Yaşam Okulu’nda, 631 öğrencimize el sanatları, halk oyunları, gitar, tiyatro, piyano, ritim, koro, bağlama ve mutfak branşlarında eğitimler veriyoruz. Buradaki eğitimler, aktiviteler ve etkinlikler engelli ve dezavantajlı kardeşlerimizin sosyalleşmesini sağlarken, ailelere de destek görevi görüyor” ifadelerini kullandı.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Kültürden sanata, eğitimden spora kadar yaşamın her alanında engelsiz bir Yıldırım inşa etmeye çabaladıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ulaşımı noktasında araç desteği sağlıyoruz. Özel donanımlı Engelsiz aracımız, vatandaşlarımızı gidecekleri yere ulaştırıyor. Dönüşte de alıp, evlerine bırakıyor. Yine engelli vatandaşlarımızın istihdamı konusunda önemli çalışmalarımız var. Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığı ile son 2 yılda yaklaşık 450 engelli kardeşimizi iş sahibi yaptık.

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