Gündem Yıldırımda engeller aşılıyor
YEREL GÜNDEM

Yıldırım'da engeller aşılıyor

Bursa Yıldırım Belediyesi, engelli vatandaşların dış dünya ve sosyal yaşam ile bağlantısını sağlayan tekerlekli araçların tamir ve bakımını ücretsiz gerçekleştiriyor. Başkan Oktay Yılmaz, “Engelli kardeşlerimizin günlük yaşamlarına hiçbir zorlukla karşılaşmadan devam edebilmeleri, parçası oldukları toplumdan ve sosyal hayattan kopmamaları için çalışıyoruz.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırımda engeller aşılıyor
Yıldırım Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmet ağını her geçen gün genişletiyor. ‘Engelsiz Yıldırım’ vizyonuyla, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ve onları sosyal hayatın içinde tutacak projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yeni bir hizmeti daha uygulamaya alıyor. Engeli vatandaşların dış dünya ve sosyal yaşam ile bağını kuran tekerlekli sandalyelerin bakım ve tamiri Yıldırım Belediyesi tarafından ücretsiz yapılacak. Tekerlekli sandalye bakım ve tamir hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ‘444 16 02’ numaralı telefondan Yıldırım İletişim Merkezi’ne ulaştıktan sonra, harekete geçen ekipler adrese giderek tekerlekli sandalyeyi teslim alıyor. Tamiri ve bakımı yapılan sandalyeler ise ekipler tarafından yine evlere teslim ediliyor.

ENGELSİZ YAŞAM OKULU

‘Engelsiz Yıldırım’ hedefiyle, dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına hiçbir zorlukla karşılaşmadan devam edebilmeleri, parçası oldukları toplumdan ve sosyal hayattan kopmamaları için projeler üretiyoruz. Hayata geçirdiğimiz Engelsiz Yaşam Okulu’nda, 631 öğrencimize el sanatları, halk oyunları, gitar, tiyatro, piyano, ritim, koro, bağlama ve mutfak branşlarında eğitimler veriyoruz. Buradaki eğitimler, aktiviteler ve etkinlikler engelli ve dezavantajlı kardeşlerimizin sosyalleşmesini sağlarken, ailelere de destek görevi görüyor” ifadelerini kullandı.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Kültürden sanata, eğitimden spora kadar yaşamın her alanında engelsiz bir Yıldırım inşa etmeye çabaladıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ulaşımı noktasında araç desteği sağlıyoruz. Özel donanımlı Engelsiz aracımız, vatandaşlarımızı gidecekleri yere ulaştırıyor. Dönüşte de alıp, evlerine bırakıyor. Yine engelli vatandaşlarımızın istihdamı konusunda önemli çalışmalarımız var. Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığı ile son 2 yılda yaklaşık 450 engelli kardeşimizi iş sahibi yaptık.

  • Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatla bağlantılarını sağlayan en önemli araç tekerlekli ve akülü sandalyeler. Bunların bozulması durumunda vatandaşlarımızın dış dünya ile ilişkisi kesintiye uğruyor. Vatandaşlarımız için, tekerlekli sandalyelerinin tamiri ve bakımını hızlı bir şekilde yaptırabilmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Hayata geçirdiğimiz yeni proje ile bundan sonra engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalyelerinin tamir ve bakımlarını ücretsiz gerçekleştireceğiz. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın Yıldırım İletişim Merkezi’ni aramaları yeterli. İnşallah her engeli el ele aşacağız” ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

​Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
120 bin TLye kadar çıkıyor

120 bin TL'ye kadar çıkıyor

​Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı.
Bidendan Netanyahunun katliamlarına destek: ABD İsraile 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.