Yıldırım'dan 'indirim' açıklaması: Devamı gelecek

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, İBB Meclisinde alınan ulaşım ve su fiyatlarındaki indirimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Görevde olduğu süre boyunca sözlerini yerine getirmek yerine veri çalmayla, musakka-antrikot muhabbetiyle uğraşanların sebep olduğu arızalar gideriliyor.

AK Parti'nin teklifiyle 2 gün içinde hayata geçen bu yeniliklerin inşallah devamı gelecek

Görevde olduğu süre boyunca sözlerini yerine getirmek yerine veri çalmayla, musakka-antrikot muhabbetiyle uğraşanların sebep olduğu arızalar gideriliyor.



AK Parti'nin teklifiyle 2 gün içinde hayata geçen bu yeniliklerin inşallah devamı gelecek. https://t.co/fhRTURas8F — Binali Yıldırım (@BY) 15 Mayıs 2019

GÜNDEM İstanbul'da suya indirim yapıldı