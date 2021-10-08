Gündem Yıldırımdan üniversitelilere sıcak karşılama
YEREL GÜNDEM

Yıldırım’dan üniversitelilere sıcak karşılama

Yıldırım belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi’ni yeni kazanan öğrencileri kampüs girişinde kurduğu “Yıldırım’a hoş geldiniz” standı ile karşıladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım’dan üniversitelilere sıcak karşılama
Yıldırım Belediyesi

Yıldırım Belediyesi’nin eğitime ve öğrencilere desteği sürüyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından Bursa Teknik Üniversitesi’ni yeni kazanan öğrencileri kampüs girişinde kurduğu “Yıldırım’a Hoş Geldiniz” standı ile karşıladı. Yıldırım Bayezid ve Mimar Sinan Yerleşkesi’nde kurulan stantlarda öğrencilere Yıldırım tanıtılırken, onların talep ve önerileri dinlendi. Stantları ziyaret eden öğrencilere Yıldırım Kent Rehberi kitapçığı, Yıldırım Belediyesi Ekim Ayı Kültür Sanat Kitapçığı ve çeşitli hediyeler verildi. Okulların açılması ile Yıldırım’a renk geldiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yüzlerce öğrencimiz, güzel ilçemizde bu sene üniversite hayatına adım attı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi, Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerinde karşıladık. Düzenlediğimiz Cemal Çayırcı konseri ile de ‘Değerlerin Şehri Yıldırım’a hoş geldiniz’ dedik” ifadelerini kullandı.

‘YILDIRIM ARTIK ÜNİVERSİTE KENTİ’

Yıldırım’ın bir üniversite kenti olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız projeler ve yatırımların hepsi insana dair, insana dokunacak işler. İnsana dokunan işlerin içerisinde de en çok gençlere ve çocuklara yönelik çalışmaları önceliyoruz. Bu kapsamda üniversiteyi yeni kazanan ve ilçemize yeni gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Rektörümüz Arif Karademir ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. İlçemize yeni gelen öğrencilerimiz, kendilerini evinde hissetsin diye, Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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