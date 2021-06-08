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YEREL GÜNDEM

Yıldırım'dan üniversiteye hazırlanan gençlere tam destek

Yıldırım Belediyesi üniversiteye hazırlanan gençlerin eksiklerini görmesi ve soru çözme pratiklerini geliştirebilmeleri için online deneme sınavı düzenledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz "Üniversiteye hazırlanan gençlerimizin yanında olmak için çalışıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak öğrenci dostu projelerimiz devam edecek" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Yıldırımdan üniversiteye hazırlanan gençlere tam destek
​Yıldırım'dan üniversiteye hazırlanan gençlere tam destek.

Yıldırım Belediyesi, salgın nedeniyle eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kalan öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Hayata geçirmiş olduğu “Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursları” ile uzman eğitimcilerle gençleri buluşturan Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençler için hafta sonu online deneme sınavları düzenledi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına katılan öğrenciler kendilerini ölçme fırsatı buldu. Online deneme sınavı ile hem eksiklerini gören hem de heyecanlarını bir nebze de olsa yenen öğrenciler, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: ‘GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ’

Gençlerin sınav stresini azaltmak, soru çözme pratiklerini geliştirmek ve başarı oranlarını artırmak için ‘90 Günde Üniversiteye Hazırlık Kursları’nın ardından şimdi de online deneme sınavlarını düzenlediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gençlerimizin yanında olmak ve sınav heyecanlarını azaltmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimiz gayretlerinin neticelerini en güzel şekilde alacaklar inşallah. Benim onlara güvenim tam. Yıldırım Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın başarısını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan gençlerimizin ve ailelerinin heyecanını paylaşıyor, hepsine bu zorlu süreçte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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