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Yıldırım’ın dereleri temizleniyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldıracağız”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım’ın dereleri temizleniyor
Yıldırım Belediyesi

Çevre ve insan odaklı hizmet anlayışını benimseyen Yıldırım Belediyesi, ilçe genelinde dere temizliği çalışmalarına devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Selçukbey Mahallesi’nde bulunan ‘SelçukBey Kanalı’ temizlendi. 1 buçuk kilometreden oluşan kanalda, kosa ve budama çalışmaları gerçekleştirildi. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla yürütülen dere temizliği çalışmalarında ortaya çıkan atıklar bertaraf edildi. Dere yatağını tazyikli su ile yıkayan ekipler, kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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Şehrin birçok noktasında temizlik işlemlerini sürdürdüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaç yaprakları ve yabani otlar çoğaldı. Çevremizi temiz tutmak, halk sağlığını korumak ve kent estetiğini sağlamak amacıyla dere temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldıracağız. Yıldırım Belediyesi olarak derelerimizin bulunduğu alanlara güzel bir görünüm kazandıracağız” şeklinde konuştu.

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