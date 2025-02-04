Yılın 12 ayı bu ürünü yetiştiriyorlar: 'Toprağı işleyen herkes ekmeğini kazanıyor'

Şu an için marulun 20-25 TL, soğan 15-20 TL, roka, maydanoz ve terenin de bağını 10 TL'den sattıklarını belirten Zülfiye Solagay

, "Eskiden salata tüketim alışkanlığı pek yaygın değildi. Artık insanlarımız sadece damak tadı için değil sağlık için de salata tüketmeye başladı. İşlerimiz gayet güzel ve kendi işimizi yapmaktan mutluyuz"