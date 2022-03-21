Yılın hekimi seçildi: Ödülü koronavirüsten kaybettiği oğlu Toprak'a armağan etti

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Uzman Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi Dr. Şenol Kılınç, 7 yaşındaki oğulları Toprak’ı Kovid-19’a bağlı gelişen Multisistem Inflamatuar Sendromu nedeniyle kaybetti. Ülkede koronavirüse karşı en ön safta mücadelede veren binlerce doktordan biri olan, bu zorlu süreçte oğlunu bu hastalık nedeniyle yitiren Gülsüm Kılınç, Batman’da İl Sağlık Müdürlüğü'nce “yılın hekimi” seçildi. Kılınç, ödülünü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Gururu ve hüznü bir arada yaşayan Kılınç, ödülünü Kovid-19’dan hayatını kaybeden oğlu ve tüm sağlık çalışanlarına ithaf etti.

Toprak Kılınç Kovid-19'a bağlı gelişen MIS-C hastalığı nedeniyle 5 Haziran 2021'de hayatını kaybetti.

GURUR VERİCİ

Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “yılın hekimi” ödülü almanın kendisi ve eşi için gurur verici olduğunu belirterek, kendisini bu ödüle layık gören herkese teşekkür etti. Kovid-19 döneminde bütün sağlık çalışanları olarak çok yorulduklarını ifade eden Kılınç, bu ödülü bu süreçte hayatını kaybeden meslektaşları, arkadaşları ve oğlu Toprak adına aldığını söyledi.

TESTİ NEGATİFTİ AMA

Kılınç oğlu Toprak’ın hasta olduğu süreci şöyle anlattı: “Hastanede nöbetteydim. Oğlumun ateşi çıkmıştı. Test yaptırdık, negatif çıktı ama bulguları virüs gibiydi. Bu hastalık gribal enfeksiyonlarla da karıştırılıyor. Oğlumun hasta olduğu süreç, kayıpların çok olduğu bir dönemdi. Çocuklarda Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) hastalığı çıktı.”

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DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ

Tedavinin sonlarına doğru nöbette olduğu bir gün oğlunun ateşinin yükseldiğini belirten Kılınç, “Nöbetteyken oğlumun 41,5’i bulan ateşi oldu. Hayatımda gördüğüm en yüksek ateşli hastaydı oğlum. Ateşini düşürmeye çalıştık. İyileşemeyeceğini bildiğiniz halde umut etmek zordu. Kötü bir dönemdi. İnsanoğlu bir şekilde alışıyor. Böyle olmasaydı yaşayamazdık herhalde. Küçük bir kızımız var. Öyle olunca hayata devam etmek zorundayız” diye konuştu.

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