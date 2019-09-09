Gündem Yılın ilk dersine sarhoş gelen hoca açığa alındı
HATAY

Yılın ilk dersine sarhoş gelen hoca açığa alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde derse alkollü gelen ilkokul öğretmeni M.T., velilerin şikayeti üzerine polis tarafından sınıftan çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Derse sarhoş gelen M.T isimli öğretmen.
Derse sarhoş gelen M.T isimli öğretmen.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sınıfa alkollü gelen bir öğretmen hakkında velilerin şikayeti üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Veliler rezalete tepki gösterdi

DHA
Yaşanan olaya veliler tepki gösterdi.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezindeki bir ilkokulda, 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde meydana gelen olayda, heyecanla sınıflarına gelen öğrenciler ve aileleri, sınıf içerisinde alkolün etkisiyle konuşamayan sınıf öğretmeni M.T. ile karşılaşınca, tepki gösterdi.

Sarhoş öğretmen polise direndi

  • Durum, okul müdürüne bildirilirken, bazı veliler 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Okula gelen polis, alkollü olan öğretmeni sınıftan çıkarmak istedi. Ancak direnen M.T., polislerin ısrarı ile sınıftan çıktı. Sınıf öğretmeni M.T., polis tarafından karakola götürüldü. Sınıftaki veliler ise çocuklarını M.T.'ye teslim etmeyeceklerini belirterek yeni bir öğretmene atanmasını istediklerini söyledi.

Açığa alındı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin mağdur olmaması için yerine ise yeni öğretmen ataması yapılacağı, soruşturmanın sonucuna göre M.T. hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

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