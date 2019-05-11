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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: Mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 11 azaldı

Yılın ilk dört ayında yüzde 11'lik bir düşüş yaşandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının yüzde 19, mal varlığına karşı işlenen tüm suçların yüzde 11 azaldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
&quot;Güven-Huzur Uygulamaları&quot; mal varlığına karşı işlenen suçları ciddi oranda azalttı.
"Güven-Huzur Uygulamaları" mal varlığına karşı işlenen suçları ciddi oranda azalttı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, Sahil Güvenlik Komutanlığının kıyı kesimlerinde denetimini artırması ve ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Güven-Huzur Uygulamaları" mal varlığına karşı işlenen suçları ciddi oranda azalttı.

  • Bu yılın ilk 4 ayında hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 azaldı.

Son 2 yılın ilk 4 ayı karşılaştırıldığında mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı yaklaşık yüzde 3 arttı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 48'i aydınlatıldı.

  • Bu yılın ilk 4 ayında oto hırsızlığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 azalırken otodan hırsızlık ise yüzde 32 düştü.
  • Artırılan güvenlik tedbirleri, evden hırsızlık olaylarının da azalmasını sağladı. Bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde yaşanan evden hırsızlık olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı.

Evden hırsızlık olayları Ankara'da yüzde 60, İzmir'de yüzde 36, İstanbul'da ise yaklaşık yüzde 37 düştü.

İş yerinden hırsızlık olayları ise yaklaşık yüzde 14 azaldı.

Şehirlerde alınan güvenlik önlemleri sayesinde bu yılın ilk 4 ayında kapkaç olayları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 düştü.

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