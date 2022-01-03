Gündem Yılın ilk iş günü Trafik yoğunluğu yüzde 50
İSTANBUL

Yılın ilk iş günü: Trafik yoğunluğu yüzde 50

İstanbul’da, yılın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 55 olarak ölçüldü.

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Haber Merkezi İHA
Yılın ilk iş günü: Trafik yoğunluğu yüzde 50
Yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 50.

İstanbul’da yılın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

İHA

İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler ve öğrenci servis araçları Kadıköy D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İHA

İlerleyen saatlerde hem Edirne hem de Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun artması beklenenler arasında.

  • İBB Trafik Yoğunluk verilerine göre, yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 50 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da yılın ilk günü yollar boş kaldı: Yoğunluk yüzde 4
FOTOĞRAF 9
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2022 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü.
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Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.15 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.
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İstanbul'da yılın ilk günü yollar boş kaldı: Yoğunluk yüzde 4
İstanbul'da 2022 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.
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