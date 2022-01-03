Yılın ilk iş günü: Trafik yoğunluğu yüzde 50

Dünya

Suriye'de vahşet: Para yoksa işkence var!

Suriye’de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde her gün yeni bir işkence olayı ortaya çıkıyor. Yıllardır Lübnan’da çalışan Suriyeli Muhammed Hüseyin El-Amash da onlardan sadece bir tanesi.



