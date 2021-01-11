2021’in ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Yılın ilk kabine toplantısı, bugün 15.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere gündemindeki birçok konu ele alınacak.

Fahrettin Koca sunum yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmeler de masaya yatırılacak.