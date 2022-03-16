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ANKARA

Yılın ilk üç ayında 84 bin 740 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi

Yılın ilk üç ayında 84 bin 740 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, düzensiz göçle mücadele aralıksız sürdürülürken, göçmen kaçakçıları ise kendisine yeni müşteri bulmak için sosyal medyaya başvuruyor.

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Haber Merkezi AA
Yılın ilk üç ayında 84 bin 740 düzensiz göçmenin Türkiyeye girişi engellendi
Yılın ilk üç ayında 84 bin 740 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi.

Kamuoyunda, Türkiye sınırının kolaylıkla geçildiği algısını yaymak için sıklıkla sosyal medyayı kullanan göçmen kaçakçıları, düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye girdiği iddia edilen ve gerçeği yansıtmayan görüntüleri dolaşıma sokarak reklam yapıyor.

Göçmen kaçakçıları, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesine gölge düşüren yöntemlere başvursalar da rakamlar gerçeği gözler önüne seriyor.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Güvenlik güçleri personelince 7 gün 24 saat esasına göre düzensiz göçle mücadele aralıksız sürdürülüyor.

Sınır güvenliği en üst seviyede tutuluyor

Güvenlik güçleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini en üst seviyede tutarak düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellerken, yasa dışı yollardan giriş yapanlar ise yakalanarak sınır dışı ediliyor.

Ayrıca düzensiz göçe neden olan durumların ortadan kaldırılması ve sınır dışı işlemlerin etkinliğinin arttırılması amacıyla kaynak ülkelerle iş birlikleri de sürdürülüyor.

Sınır güvenliğinin en üst düzeyde tutulması için güvenlik duvarları, aydınlatma sistemleri, kamera, optik kuleler, devriye yolları, hendek, tel çit çalışmaları ile sınır güvenliği en üst düzeye çıkarılıyor.

Sınırda duvar çalışmaları devam ediyor

Yasa dışı yollarla girişin engellenmesi amacıyla 2 bin 949 kilometrelik kara sınırında tamamlanan güvenlik duvarı uzunluğu 1028 kilometreye ulaştı. İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise 911 kilometrelik Suriye sınırında planlanan 837 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmaları ise tamamlandı.

İran sınırında Ağrı, Hakkari, Van ve Iğdır'ı kapsayan bölümünde 191 km güvenlik duvarı ve devriye yolu montajı tamamlanırken, 50 kilometrelik kısmındaki inşa çalışmaları devam ediyor.

Kamera ve algılayıcı sistemler entegre edildi

Sınırlar boyunca 913 kilometre aydınlatma sistemi kurulumu yapılırken, söz konusu sistemlerin 153 kilometrelik kısmına ise kamera ve algılayıcı sistemler entegre edildi. Tüm sınır fiziki güvenlik tedbirlerinin tamamı bitene kadar Valiliklerin koordinasyonunda kanal, hendek, tel çit gibi her türlü geçici tedbirin alınması da sağlandı.

İran ve Irak sınırında ise elektro-optik kulelerin örülümü yüzde 90 oranında tamamlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından sınır hattı gerisindeki devriye faaliyetleri ve İHA'lar başta olmak üzere havadan keşif ve gözetleme çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor.

Geçen yıl doğu ve güney illerinde 451 bin 96 düzensiz göçmenin girişi engellenirken, bu yıl ise 10 Mart 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'ye girişi engellenen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 84 bin 740 olarak kayıtlara geçti. 2016'dan bu yana 2 milyon 548 bin 161 yabancının girişinin engellendiği bildirildi.

Bu yıl 1946 göçmen kaçakçısı yakalandı

Düzensiz göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerince organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrolleri de arttırıldı.

Düzensiz göçle mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla ülke içinde alınan tedbirler ve operasyonlar sonucunda 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996 ve 2022'de ise 36 bin 486 düzensiz göçmen yakalandı.

"Göçmen kaçakçılığı" ve "insan ticareti" suçları kapsamında 2019'da 8 bin 996, 2020 yılında 4 bin 425, 2021'de 7 bin 918 ve bu yılın ilk 3 ayında 1946 göçmen kaçakçısı ele geçirildi.

Sınır dışı başarı oranı Türkiye'de yüzde 41,4'e ulaştı

Geri gönderme işlemleri konusunda Avrupa'yı geride bırakan Türkiye'de düzensiz göçmenlerin yakalanması, izleme ve takipleri ile sınır dışı edilmeleri noktasında önemli başarılara imza atıldı.

Geri gönderme kapasitesi artırıldı

2015'te 1740 olan geri gönderme merkezi kapasitesi, yeni geri gönderme merkezlerinin açılması ile 20 bine yükseltildi.

2020'de Avrupa'da yüzde 18 olan sınır dışı başarı oranı Türkiye'de yüzde 41,4'e ulaştı.

Türkiye'de bu yıl sınır dışı edilen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 13 bin 305 olarak gerçekleşti.

Bu yıl özel ve tarifeli uçuşlarla 4 bin 901 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Bu yıl Pakistan'a sınır dışı edilen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artarak 2 bin 964 olarak kayıtlara geçti. Son bir yıl içerisinde Pakistan'a 15 charter uçuşu gerçekleştirildi.

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Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği
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Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, düzenlediği basın toplantısında, silah dron sistemleriyle adını duyuran şirketin, elektro-optik görüntüleme sistemlerine yönelik de çok sayıda ürünü bulunduğunu söyledi. 2019'da Hatay Emniyet Genel Müdürlüğünün bir projesinde sınır güvenliğine yönelik kamera kurulumları gerçekleştirdiklerini anlatan Düzgün, ayrıca 2 binden fazla araçta çevresel görüş sistemi de denilen kamera sistemlerinin görev yaptığını belirtti. Düzgün, şunları söyledi:
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\"Yakın zamanda Savunma Sanayii Başkanlığının modernizasyon projesi kapsamında 360 derece durumsal farkındalık projesinde 1000'e yakın araç için çevresel görüş sistemlerimiz seçildi. 1000'e yakın araca sistemlerimizi entegre etmek üzereyiz. İnsansız kara aracı Barkan üzerinde elektro-optik 360 derece farkındalık sistemimiz var. Bu tecrübelerle elektro-optik ürün ailemizi genişlettik. Uzak mesafe zum kapasitesine sahip soğutmalı ve soğutmasız termal kameralar çıkardık. Zırhlı kara araçları ve sınır güvenlik sistemlerinde bu çözümleri kullanmayı amaçlıyoruz.\"
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Türkiye'deki projelerin ardından yurt dışından talepler almaya başladıklarını anlatan Düzgün, \"3 ülkede bu konuda son aşamaya geldik. Sadece kendi kamera sistemlerimiz yok, Türkiye'den farklı şirketlerin ürünlerinin olduğu bir sistem çözümü sunuyoruz.\" ifadesini kullandı.
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Düzgün, görüntüme sistemlerinin yanı sıra komuta kontrol bilgisayarları, akıllı monitörler, konuşma ve görüntüleme sistemleriyle askeri araçlarda çok sayıda modernizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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Afrika pazarında silahlı dron Songar'a ilgi<br><br>Düzgün, yurt dışına açılmalarını sağlayan ilk ürün silahlı dron Songar'da da ilk teslimatı 1-1,5 ay içerisinde Nijerya'ya yapacaklarını bildirdi. Düzgün, bu sayede Afrika pazarında çok daha fazla tanınır hale geldiklerini söyledi.
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Asya'da bir ülkede Songar ihracatı için son aşamaya geldikleri bilgisini veren Düzgün, şu değerlendirmelerde bulundu:
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\"Nisanda bunu açıklayabilir hale gelmeyi umuyoruz, sayısı da çok olacak görünüyor.\"
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\"Silahlı dron ihracatında bu yıl farklı ülkelerde toplamda 30 adedin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum.
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Bu bizim için başlangıçta oldukça önemli bir sayı. Diğer sistemlerde yaklaşık 1 yıldır 3-4 tane çok yüksek meblağlı proje kovalıyoruz. Bunlardan birisi nisan ayında sonuçlanırsa ki bu şirketin boyunun 3 katı büyüklüğünde bir proje. Son aşamasına gelmiş durumdayız. Şirketin 3 yılını kurtaracak büyüklükte bir proje olduğunu söyleyebilirim. Sınır güvenliğiyle ilgili Songar'ın, kameraların yanı sıra Türkiye'den 3-4 şirketin ürünlerinin dahil olduğu sistem seviyesinde bir proje olacak.\"
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Düzgün, 800 gramdan 2,5 kilogram ağırlığa kadar olan 2-3 eksen stabilizasyon sağlayan gimballar geliştirip hem kendi dronlarında hem de farklı ürünlerde kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.
Türk zırhlılarına 360 derece görüş yeteneği
Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, 360 derece durumsal farkındalık projesiyle güvenlik güçleri tarafından kullanılan 1000'e yakın zırhlı araca çevresel görüş sistemleri entegre edeceklerini bildirdi.
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