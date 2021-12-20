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ANKARA

Yılın son Kabinesi toplandı: Gündem ekonomi ve Omicron

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımaları değerlendirilecek. Ayrıca, koronavirüsün son varyantı Omicron da toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

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Yılın son Kabinesi toplandı: Gündem ekonomi ve Omicron
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Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımaları değerlendirilecek.

Ağırlıklı gündem ekonomi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi ekonomi olacak.

Döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansıması ele alınacak. 2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.

Koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

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