Yılın son Kabinesi toplandı: Gündem ekonomi ve Omicron

Malatya’da mağaza açılışında izdiham yaşandı

Malatya'da yeni açılan bir mağazada yapılan büyük indirim izdihama neden oldu.



Mağazanın açılışına özel yapılan indirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbiri ile yarıştı.



İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar mağazaya akın edince hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu.



Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.