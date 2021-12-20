Gündem Yılın son Kabinesi toplanıyor Gündem ekonomi ve Omicron
ANKARA

Yılın son Kabinesi toplanıyor: Gündem ekonomi ve Omicron

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımaları değerlendirilecek. Ayrıca, koronavirüsün son varyantı Omicron da toplantının ana gündem maddeleri arasında ye alıyor.

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Yılın son Kabinesi toplanıyor: Gündem ekonomi ve Omicron
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Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansımaları değerlendirilecek.

Ağırlıklı gündem ekonomi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi ekonomi olacak.

Döviz kurundaki hareketliliğin piyasaya yansıması ele alınacak. 2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

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Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesi de terörle mücadele olacak.

Koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

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