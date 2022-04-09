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ANKARA

Yılmaz Ateş'ten CHP'ye FETÖ tepkisi: CHP bu yükle yürüyemez

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile görüşmesin eleştirdiği için partiden ihraç edilen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’ten eski partisine tepki geldi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Yılmaz Ateşten CHPye FETÖ tepkisi: CHP bu yükle yürüyemez
Yılmaz Ateş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dişçi muayenehanesinde FETÖ ile yaptığı gizli görüşmenin deşifre olmasının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmesine CHP’nin FETÖ’leştiğini söylediği için partiden ihraç edilen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’ten tepki geldi.

CHP’YE KURULAN KOMPLO

Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’den destek istediğini belirten Ateş, “Danışmanlarının çoğunluğunun bu terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle gözaltına alınmaları, tutuklanmaları, hüküm giymeleri kadar Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa uzanması da küresel güçlerin desteğiyle sağlandığının belgeleri kamuoyuna yansıdı.

  • Merkezi İsveç’te bulunan Silk Road Enstitüsü’nün Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığından önceki (2009 Aralık) raporu çok çarpıcıdır: ‘Deniz Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa seçilir. Kılıçdaroğlu parti politikalarını değiştirir ve bunun üzerine Avrupa’daki bazı partiler tarafından desteklenir.’ Aynen uygulanan bu senaryo kadar Wikleaks belgeleri de CHP’ye kurulan komployu ortaya koymaktadır” dedi.

‘SIZINTI’LARDAN TEMİZLENMELİ

“6’lı ittifakın hazırladığı program, partilerin yetkili organlarının onayına sunulmadan, Türkiye kamuoyuna açıklanmadan Kılıçdaroğlu tarafından yabancı bir ülke büyükelçisinin onayına sunulması kabul edilemez” diyen Ateş, şöyle konuştu:

  • “Bu belgeler karşısında susmak, gereğini yapmamak, mandacılığı kabullenmek olur. Mandacılığa bu millet boyun eğmez. CHP, ‘sızıntıların’ yüklediği bu ağır yükle, kamburla yürüyemez. Muhatapları toplumun içine çıkamaz duruma gelecektir. CHP bir an önce ‘sızıntıları’ temizleyerek küresel güçlerin maşası terör örgütlerinin gölgesini üzerinden atmalıdır”

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