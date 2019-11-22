Gündem Yılmaz Büyükerşen, Aydına Adnan Menderes heykeli hediye etti
AYDİN ESKİŞEHİR

Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti

Yılmaz Büyükerşen, Aydın'a Adnan Menderes heykeli hediye etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendisinin yaptığı merhum Başbakan Adnan Menderes'in balmumu heykelini, Aydın'daki Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konulmak üzere kente armağan etti.

Haber Merkezi AA
Büyükerşen'in hediyesi, Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konuldu.
Büyükerşen'in hediyesi, Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Büyükerşen'in hediyesi, Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konuldu.

İHA
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kendisinin yaptığı merhum Başbakan Adnan Menderes'in balmumu heykelini, Aydın'daki Merhum Adnan Menderes Anı Köşesi ve Çok Amaçlı Salonu'na konulmak üzere kente armağan etti.

Çerçioğlu ve Büyükerşen, burada mahalle sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, Büyükerşen'i misafir etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Büyükerşen de Çerçioğlu'na başarılarının devamını diledi.

19 tonluk dev Köroğlu heykeli yerine konuldu
OYNAT
19 tonluk dev Köroğlu heykeli yerine konuldu
Bolu'da, Kazakistan'da yapılan ve parçalar halinde getirilen 19 tonluk dev Köroğlu heykeli 65 metre yükseklikteki yerine konuldu.

AVM'de Atatürk'e benzemeyen heykel
OYNAT 00:38
AVM'de Atatürk'e benzemeyen heykel
Balıkesir'de bir alışveriş merkezinin balmumu heykeli müzesinde Atatürk'ün heykeli olduğu iddia edilen bir eser sergilenmeye başladı. Ancak heykeli kent protokolünden ve müze görevlisinden başka hiç kimse Atatürk'e benzetemedi. Heykeli Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e benzeten vatandaşlar, 'Umarım bu yanlış düzeltilir' dedi.


Rusya,PKK/YPG yanlısı derneği kapattı

Rusya,
PKK/YPG yanlısı derneği kapattı

​Sivil toplum kuruluş yasalarına aykırı olduğu saptandı.
Hayvanları değil hırsızları yakaladı

Hayvanları değil hırsızları yakaladı

​Elde edilen görüntüler sayesinde olay aydınlatıldı.
Büyükşehirler çalışıyor

Büyükşehirler çalışıyor

Eskişehir'den Aydın'a, Menderes'e benzemeyen heykel hediyesi.
Hırsızdan istedikleri<br> yürekleri dağladı

Hırsızdan istedikleri
yürekleri dağladı

'​Araç umurumuzda değil onun kokusunun olduğu eşyaları geri verin.'
Kişi başı<br>bin TL cezası olacak

Kişi başı
bin TL cezası olacak

Evini kiraya verecekler için önemli düzenleme.
Nano drone damgasını vurdu

Nano drone damgasını vurdu

Jandarma komandolardan nefes kesen tatbikat.

Vergi cezalarına<br>yüzde 50 indirim

Vergi cezalarına
yüzde 50 indirim

İlk kez işlenip işlenmediğine bakılmayacak.

Ankara'da<br>önemli operasyon

Ankara'da
önemli operasyon

92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 53 şüpheli yakalandı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
20 yıllık rüyada<br>flaş gelişme

20 yıllık rüyada
flaş gelişme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bütün şartları belirlendi.
Duruşma <br>salonu buz kesti

Duruşma
salonu buz kesti

​Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülen kuzeninin katil eşi konuştu.
Yine kadro dışı

Yine kadro dışı

Club Brugge'de Mbaye Diagne krizi devam ediyor.
Casus avukat

Casus avukat

​Almanya'ya çalışıp, FETÖ'nün iltica trafiğini yönetiyor.
4 derece<br> birden soğuyacak

4 derece
birden soğuyacak

​Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış alarmı.
Not kağıdı ile PKK'lılara bilgi verirken yakalandı

Not kağıdı ile PKK'lılara bilgi verirken yakalandı

​Evinde ve iş yerinde örgütün materyalleri bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.