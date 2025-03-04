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Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

10:434/03/2025, Salı
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Yılmaz Erdoğan - Devlet Bahçeli
Yılmaz Erdoğan - Devlet Bahçeli

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak terörle mücadeledeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Bahçeli ise görüşmede Erdoğan'ı başarılı performansından dolayı onu tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ekim ayında partisinin grup toplantısında
"Teröristbaşı terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin"
demişti.

Öcalan istenilen çağrıyı yaptı


O günden sonra DEM Partili heyetiyle İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan arasında görüşmeler başladı.


Teröristbaşı Öcalan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın silah bırakması gerektiği çağrısında bulundu. Terör örgütü de bu çağrıya uyarak ateşkes kararı aldıklarını duyurdu.


Yılmaz Erdoğan'dan teşekkür


2013'te 'Demokratik Açılım ve Çözüm Süreci' çalışmalarında bulunan 'Akil İnsanlar Heyeti'nde bulunan Yılmaz Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili katkılarından dolayı teşekkür etti.


Bahçeli de Erdoğan'ı başarılı performansından dolayı tebrik etti.


Telefon trafiği


MHP lideri daha önce DEM Parti'nin İmralı Heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Selahattin Demirtaş'la da telefonda görüşmüştü.



#Devlet Bahçeli
#Yılmaz Erdoğan
#terör

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