Gündem Yılmaz Özdil CHPnin fonladığı medyayı yerden yere vurdu Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek
POLİTİKA

Yılmaz Özdil CHP'nin fonladığı medyayı yerden yere vurdu: Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, CHP'nin fonladığı medyayı sert sözlerle eleştirdi. Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet ve Tele 1 'in gerçek dışı haberlere imza attığına vurgu yapan Özdil, "Dersiniz ki AK Parti bitmiş. CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır. Sonra ne oluyor seçimde herkes karalar bağlıyor. Adam bizim üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek kardeşim." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılmaz Özdil CHPnin fonladığı medyayı yerden yere vurdu: Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek
Yılmaz Özdil

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Nokta TV isimli YouTube kanalına konuk olarak CHP tarafından fonlanan medyaya sert eleştirilerde bulundu. Özdil, Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet ve Tele 1 'in gerçek dışı haberlere imza attığına vurgu yaptı.

CHP YANDAŞI MEDYAYA SERT SÖZLER

Yılmaz Özdil şu ifadeleri kullandı:

"Siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesi okursanız veya Tele 1 seyrederseniz Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya CHP ilk seçimde yüzde doksanla seçimi kazanır.

"ADAM ÜZERİMİZDEN DOZER GİBİ GEÇECEK"

Sonra ne oluyor seçimde herkes karalar bağlıyor. Adam bizim üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek kardeşim. "

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