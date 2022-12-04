Gündem Yılmaz Özdil Selvi Kılıçdaroğlunun vizyon toplantısında uyuduğu görüntüsünü tiye aldı
POLİTİKA

Yılmaz Özdil Selvi Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında uyuduğu görüntüsünü ti’ye aldı

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, CHP’nin düzenlediği İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuduğu görüntüyü paylaşarak dalga geçti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yılmaz Özdil Selvi Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında uyuduğu görüntüsünü ti’ye aldı
Selvi Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında uyudu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanları açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması toplantısı kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

YILMAZ ÖZDİL Tİ'YE ALDI

Toplantıda ABD’li ekonomist Jeremy Rifkin’in konuşması sırasında CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuyakalması eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntüye ilişkin Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil de tiye aldı.

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
GÜNDEM
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi

Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya​
OYNAT 00:44
Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya​
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' organizasyonu sonunda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen ilan etti. 'Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya' diyen Kılıçdaroğlu, 'Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz' ifadelerini kullandı.


“HEYECAN VERİCİ…”

Sosyal medya hesabından Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyukladığı görüntüyü paylaşan Yılmaz Özdil, “Heyecan verici bir toplantı oldu…” eleştirisinde bulundu.
En çok satılan otomobiller

En çok satılan otomobiller

Yeni liste açıklandı: Tek tek sıralandı.
Favoriler sahaya çıkıyor

Favoriler
sahaya çıkıyor

Dünya Kupası son 16 turunda bugün iki maç oynanacak.
Yılmaz Özdil Selvi Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında uyuduğu görüntüsünü ti’ye aldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı.

​Ercümend Özkan'ın eşi Mukaddes Özkan'la konuştuk.

Siyahi kadının adı yerine 'maymun' yazdılar.

Herkes görüntülemek için saatlerce bekliyor.

İçinden çıkanları görünce şaşkına döndüler.

​Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı.

​Bayraktar Kızılelma havalandı.

​Eski mahkum Johnny Perez zulmü ifşa ediyor.

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.