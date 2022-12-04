Yılmaz Özdil Selvi Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında uyuduğu görüntüsünü ti’ye aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanları açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması toplantısı kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.
YILMAZ ÖZDİL Tİ'YE ALDI
Toplantıda ABD’li ekonomist Jeremy Rifkin’in konuşması sırasında CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuyakalması eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntüye ilişkin Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil de tiye aldı.
“HEYECAN VERİCİ…”
Sosyal medya hesabından Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyukladığı görüntüyü paylaşan Yılmaz Özdil, “Heyecan verici bir toplantı oldu…” eleştirisinde bulundu.
Heyecan verici bir toplantı oldu… pic.twitter.com/bpZzYgWH56
Heyecan verici bir toplantı oldu… pic.twitter.com/bpZzYgWH56— Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) December 3, 2022