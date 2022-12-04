Yılmaz Özdil Selvi Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında uyuduğu görüntüsünü ti’ye aldı

Dünya

Rusya 100 petrol tankeri aldı: AB yaptırımlarını bu yöntemle aşacak

Rusya’nın AB’nin petrol ithalatına yönelik yaptırımlarını aşmak için tanker filosu kurduğu iddia ediliyor. Financial Times’ın haberine göre petrolünü taşımak için yabancı tankerlere bağımlı olan Moskova, bu yıl filosuna yüzden fazla yaşlı tanker ekledi. Gazeteye konuşan uzmanlar filonun yaptırımların etkisini azaltacağını ancak ortadan kaldırmayacağını söyledi.