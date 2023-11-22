Yılmaz'dan Akşener'e zehir zemberek sözler: Bir saat dedikodu yapıp kürsüden indi

AK Parti Genel Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hayali bir darbe senaryosu uydurması ve bu doğrultuda bazı ithamlarda bulunmasının CHP'de değişmeyen tek şeyin demokrasiye inançsızlık olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu" belirtti. Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in yeni oturduğu koltukta kendini ispat etmek için şimdi de hayali bir senaryo peşinde olduğunu kaydetti.