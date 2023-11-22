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Yılmaz'dan Akşener'e zehir zemberek sözler: Bir saat dedikodu yapıp kürsüden indi

İYİ Parti'den istifa eden Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener'e tepki göstererek "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.

16:43 - 22/11/2023 Çarşamba
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Durmuş Yılmaz - Meral Akşener

Durmuş Yılmaz - Meral Akşener

10 Kasım'da İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.



Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi. Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster"
ifadelerini kullandı.




#Durmuş Yılmaz
#İYİ Parti
#Meral Akşener
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