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Gündem Yılmazdan Kılıçdaroğlunun para veriyorlar iddiasına sert tepki Kendisini oraya getirenlere hizmet ediyor
POLİTİKA

Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’nun ‘para veriyorlar’ iddiasına sert tepki: Kendisini oraya getirenlere hizmet ediyor

CHP’den ihraç edildikten sonra Yenilik Partisi’ni kuran Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yeni parti kuranlar para alıyor" iddiasına tepki gösterdi. Yılmaz, “Kılıçdaroğlu çapsız, yalancı, vasıfsız bir insan. Oraya getirip oturtmuşlar. Oturtanlara da hizmet eden bir insan” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Öztürk Yılmaz
Öztürk Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Millet İttifakı’nın dağıtılması için yeni parti kuranlara para veriliyor” iddiası tepki görmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Partiyi yönetemiyorsun, defolup gideceksin” ifadesinin ardından CHP’den ihraç edilen ve Yenilik Partisi’ni kuran Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP liderini sert sözlerle eleştirdi.

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“Kılıçdaroğlu vasıfsız bir insan”

Beyaz TV’de katıldığı bir programda sunucunun “Kılıçdaroğlu’nun para alıyorlar dediği kişilerden biri de siz olabilirsiniz, parti kurarken maddi destek aldınız mı?” sorusuna cevap veren Yılmaz, “Kılıçdaroğlu çapsız, yalancı ve vasıfsız bir insan. Kukla. Oraya getirip oturtmuşlar. Oturtanlara da hizmet eden bir insan” ifadelerini kullandı.

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