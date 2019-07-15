Gündem Yine olsa yine giderim
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yine olsa yine giderim

Kalkışma gecesi hiç tereddüt etmeden sokağa çıkan Mehmet Akıl, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde alçakların kurşunuyla gazi oldu. Uzun tedavi sürecine rağmen kararlı duruşunu sürdüren Akıl: 3 yıl olmuş hala anlatamıyoruz. ‘Tiyatro’ diyenler var. Onlara cevabım, ‘Yine olsa yine giderim’.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Mehmet Akıl, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde alçakların kurşunuyla gazi oldu.
Mehmet Akıl, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde alçakların kurşunuyla gazi oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde cuntacıların açtığı ateşle göğsünden vurulan Mehmet Akıl gazi oldu. FETÖ’nün darbe girişimini 28 Şubat sürecinde ordudan atılmış bir subay yakınından öğrenerek sokağa çıkan Mehmet Akıl, yaralandıktan sonra iki ay yataktan kalkamadı. Yemek yiyemeyip nefes dahi almakta zorlanan Gazi, kendi çabalarıyla hayata tutundu. Mehmet Akıl, yaşam mücadelesini 15 Temmuz’un üçüncü yılında Yeni Şafak’a anlattı.

OĞLUMA ANLATACAĞIM

O güne kadar birinin parmağından akan kanı gördüğünde bayıldığını söyleyen Akıl, vücutları parçalanan şehitlerin karşısında bile Rabbinin kendisine güç verdiğini kaydetti. Vatanı ve toprağını çok sevdiğini vurgulayan Akıl, “Oğlumu, torunumu vatanımızın namus olduğunu anlatarak yetiştireceğim. 15 Temmuz ruhu bambaşka. O gece sokağa çıktığıma zerre pişman değilim. Türkiye İslam’ın son kalesi. Oynanan oyunları görüyoruz. Suriye ve Mısır’ın başına gelenler bizim de başımıza gelmesin diye yine olsa yine giderim” dedi.

KÖPRÜYE KOŞARAK GİTTİK

Darbe girişimini 28 Şubat’ta ordudan ihraç edilen bir subay yakınından öğrendiğini anlatan Akıl, şunları söyledi: “Bize ‘hadi gidiyoruz’ dedi. Erkek kardeşimi de alıp yola çıktım. Ümraniye tarafı kapalıydı. Trafik kilitlenmişti. Kısıklı’ya çıktık. Polislerin kimseyi bırakmamasına rağmen 45 dakika koşarak köprüye ulaştık. İnsanların bir kısmı ‘Geri dönün’ derken diğerleri ‘Direnmemiz lazım’ diye bağırıyordu. Gişeleri geçince çatışmanın ortasında kaldık. Yaralılara yardım etmeye başladık. Yanımda bir abi göğsünden vurulmuş yatıyordu.”

REKLAM

TİYATRO DİYENLERE CEVABIM

Sabaha kadar mücadele ettik. Ambulansların giremediği yerlerde insanlar motorlarıyla yaralıları taşıyorlardı. Mahşer alanı gibiydi ortalık, bizim silahımız yok, karşıdan sürekli ateş ediliyor. Bize bir güç yardım ediyordu. Tam ‘TOMA geldi, bizi kurtaracak’ diye düşünürken top atışı yapıldı. Ben de orada yaralanıp havaya uçmuşum. Çanakkale’de düşman belliydi. Bunda kimle mücadele ettiğimiz belli değildi. 3 sene olmuş hala insanlara anlatamıyoruz. ‘Tiyatro’ diyenler var hala. Onlara cevabım, ‘ben yine giderim’.

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sokağa çıkar vatanı koruruz

Sokağa çıkar vatanı koruruz

Areda Araştırma'nın 15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türkiye kahramanları anıyor

Türkiye kahramanları anıyor

Dünyada da birçok yerde etkinlik düzenleniyor.
Saraçhane destanı

Saraçhane destanı

3 yıl önce halk, İBB'nin önünde destan yazdı.
Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Gülşah Güler, Gölbaşı'nda şehit düşmüştü.
Geleceğimizi<br> hedef aldılar

Geleceğimizi
hedef aldılar

FETÖ'nün ihanet kalkışmasına 251 şehit verdik.
Teröre inat yatırım

Teröre inat yatırım

Türk iş dünyası yatırıma devam ediyor.
94 ülkeden <br>FETÖ'cü istedik

94 ülkeden
FETÖ'cü istedik

23 ülkeden 109 FETÖ'cüyü iade aldık.

Cari açığa milli aşı

Cari açığa milli aşı

2023'e kadar tüm aşılar yurt içinde üretilecek.
6 yaşındaki<br> kıza taciz

6 yaşındaki
kıza taciz

Tanık ifadeleri, Oktar'ın sapıklığını ortaya koydu.
Ulusal törende yuhalandı

Ulusal törende yuhalandı

Havaya sarı balonlar bırakıp, Macron'u istifaya çağırdılar.
Hakkari'de<br>şehit verdik

Hakkari'de
şehit verdik

Teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü.
İmamoğlu<br>doğru söylemiyor

İmamoğlu
doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Giresun'da feci kaza

Giresun'da feci kaza

Minibüs dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını yapıyor.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

​Bakanlık, 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.