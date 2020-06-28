​YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Bugün sabah gerçekleştirilen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...

Arapça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...

Fransızca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...

İngilizce testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...

Rusça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf"