Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2020 YKS ek tercih tarihleri
EĞİTİM

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor: 2020 YKS ek tercih tarihleri

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor: 2020 YKS ek tercih tarihleri

YKS tercih sonuçları açıklanmıştı. Gözler YKS ek tercihlere çevrildi. Öğrenciler 2020 YKS ek tercihleri araştırıyor. YÖK programına göre bugün üniversite kayıtları 5 Eylül'de elektronik kayıtları ise 6 Eylül'de tamamlandı. Peki YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversite ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite boş kontenjanları belli olacak. YKS ikinci tercih işlemleri AİS ekranı üzerinden ek tercih kılavuzu bilgisine göre alınacak. İşte, 2020 YKS ek tercihleriyle ilgili detaylar.

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
GÜNDEM
YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih dönemini bekliyor. YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.

YKS saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri
GÜNDEM
YKS saat kaçta? YKS sınav giriş yerleri

2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.

2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek.

2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM
2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol Google News
Yunan vekildenflaş açıklama

Yunan vekilden
flaş açıklama

'Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç.'
HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık

HDP'li Kaplan'dan
Akşener'e yeşil ışık

​Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Mardin'de trafik kazada çok sayıda ölü var.
Yükseliş <br>devam ediyor

Yükseliş
devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'a <br>sert uyarı

Yunanistan'a
sert uyarı

"​Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Reina saldırısında rekor ceza

Reina saldırısında rekor ceza

Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eğitimde yeni dönem başlıyor

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

'​Türkiye ile ortak uçak üretmek istiyoruz'...
Avrupa sinek avlıyor!

Avrupa sinek avlıyor!

​Yazı boş geçiren turizmciler kış aylarından da umutsuz.

C​umhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor..

​Cenk Tosun için, Everton ile görüşmeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.