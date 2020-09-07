YKS ek tercihler ne zaman başlıyor: 2020 YKS ek tercih tarihleri

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için üniversite ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite boş kontenjanları belli olacak. YKS ikinci tercih işlemleri AİS ekranı üzerinden ek tercih kılavuzu bilgisine göre alınacak. İşte, 2020 YKS ek tercihleriyle ilgili detaylar.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih dönemini bekliyor. YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.
2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.
2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek.