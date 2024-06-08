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YKS heyecanı başladı: 3 milyondan fazla aday sınavda ter dökecek

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanı bugün itibariyla başladı. Adaylar, ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testine, bugün giriyor. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav bugün ve yarın olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacak. Öğrencilerin sınav salonlarına sınav giriş belgeleri ve fotoğraflı kimlik kartlarıyla alınacak. Sınav sonuçları ise 17 Temmuz'da ilan edilecek.

10:14 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:21 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Her yıl bir kez uygulanan üniversite sınavı geldi çattı.
Her yıl bir kez uygulanan üniversite sınavı geldi çattı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yurdun 81 ilinin yanı sıra Lefkoşa ve Zagreb'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.


2024-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı TYT, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılıyor.


TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.


Türkiye genelindeki 81 il, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen TYT'de 438 bin 684 kişi görev yapacak.


Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.


Okuyucu ve işaretleyici yardımı alan adaylara 30 dakika ek süre dönemi başladı

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda ise TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday giriyor. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.


ÖSYM, bu yıl ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesini kararlaştırmıştı.


Bu kapsamda sınava giren okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara da 30 dakika ek süre verilecek.


Yabancı Dil Testi de yarın yapılacak

Sınavın üçüncü oturumu da yine yarın yapılacak. Yabancı Dil Testi saat 15.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru için 120 dakika süre verilecek.


Adaylar, sınava girerken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda olacak.


Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek.


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